Shelly Group: Entdecken Sie die neuesten 9M 2025 Ergebnisse live am 13. Nov!

Erleben Sie die neuesten Einblicke in die Geschäftsentwicklung der Shelly Group SE, einem globalen IoT-Pionier, der am 13. November 2025 seine 9M 2025 Ergebnisse im Webcast enthüllt.
- Die Shelly Group SE lädt zu einem Earnings Webcast/Call am 13. November 2025 ein, um die ungeprüften 9M 2025 Ergebnisse zu präsentieren.
- Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am 12. November 2025 nach Handelsschluss.
- Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die Ergebnisse im Webcast erläutern, der in englischer Sprache stattfindet.
- Die Shelly Group SE ist ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien.
- Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist in über 100 Ländern aktiv, mit Niederlassungen in mehreren Ländern, einschließlich Deutschland und den USA.
- Die Shelly Group erzielt Umsatzerlöse durch den Verkauf von Geräten und Cloud-Anwendungen und profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch Auftragsfertigung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im
Plus.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 50,90EUR das entspricht einem Minus von -0,39 % seit der Veröffentlichung.
+1,48 %
-3,96 %
-10,07 %
+0,89 %
+47,32 %
+34,11 %
