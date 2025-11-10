BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 35,57EUR auf Tradegate (10. November 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

