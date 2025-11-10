Fahrerlose Wette zahlt sich aus: Diese Aktie steigt nach Millioneninvestition!

Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, steht die Finanzierung noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Sollte Vay bestimmte Entwicklungsziele erreichen, könnte die Summe innerhalb eines Jahres auf insgesamt 410 Millionen US-Dollar steigen. Der Abschluss des Deals ist für das vierte Quartal geplant.

Der südostasiatische Fahrdienstvermittler Grab Holdings investiert 60 Millionen US-Dollar in das Berliner Startup Vay, das auf ferngesteuertes Fahren spezialisiert ist. Mit dem Investment will Grab seine technologische Basis im Bereich fahrerloser Mobilität stärken.

Die Aktie von Grab legte nach der Ankündigung im frühen Handel zu und notiert derzeit an der Nasdaq mit einem Plus von über sechs Prozent (Stand 15:45 MEZ).

Zwischen Mensch und Maschine

Vay hat ein Konzept entwickelt, das zwischen klassischem Taxi und vollautonomem Fahrzeug liegt. Kunden bestellen per App ein Auto, das von einem menschlichen Fahrer aus der Ferne zum Standort des Kunden gesteuert wird. Nach der Übergabe übernimmt der Fahrgast selbst das Steuer.

Das Modell soll laut Unternehmensangaben mehr Sicherheit bieten und gleichzeitig die Effizienz des Fahrbetriebs erhöhen. Mit seiner Technologie will Vay den Weg in die Zukunft des autonomen Fahrens ebnen, ohne vollständig auf menschliche Kontrolle zu verzichten.

Grab baut Mobilitätsnetzwerk aus

Das Investment in Vay ist Teil einer größeren Strategie von Grab, sein Netzwerk im Bereich automatisierter Mobilitätslösungen zu erweitern. Erst im vergangenen Monat hatte das Unternehmen eine Beteiligung an dem US-Startup May Mobility bekannt gegeben. Bereits im August kündigte Grab zudem Pläne an, mit dem chinesischen Robotaxi-Entwickler WeRide zusammenzuarbeiten, um fahrerlose Dienste in Südostasien anzubieten.

Konkurrenz rüstet ebenfalls auf

Auch internationale Konkurrenten wie Uber und Lyft treiben ähnliche Initiativen voran. Beide Plattformen kooperieren mit Technologieunternehmen und Flottenbetreibern, um ihre Systeme für den Einsatz von Robotaxis zu optimieren. Ihr Ziel: autonome Fahrzeuge möglichst effizient in Ballungszentren zu platzieren.

Expansion in die USA geplant

Vay, mit Hauptsitzen in Berlin und Las Vegas, will die neuen Mittel nutzen, um seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten auszubauen. Gleichzeitig soll die Kooperation mit Grab die Einführung der Fernsteuer-Technologie in Asien beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Mobilität sicherer, nachhaltiger und zugänglicher zu machen.

Für Investoren sendet der Schritt ein deutliches Signal: Grab will sich langfristig vom klassischen Fahrdienstanbieter zum integrierten Mobilitätskonzern entwickeln – mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Technologie und Skalierbarkeit.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

