Börsenstart USA - 10.11. - US Tech 100 stark +1,94 %

Der Dow Jones steht bei 47.140,67 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,63 %, Amazon +1,96 %, Apple +1,74 %, Cisco Systems +1,32 %, Walt Disney +1,24 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,41 %, Sherwin-Williams -1,30 %, American Express -1,21 %, Unitedhealth Group -1,17 %, The Home Depot -1,08 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.538,25 PKT und steigt um +1,94 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,57 %, AppLovin Registered (A) +6,45 %, Palantir +5,34 %, Advanced Micro Devices +4,18 %, Lam Research +3,42 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -3,20 %, Marriott International Registered (A) -1,75 %, Verisk Analytics -1,71 %, Atlassian Registered (A) -1,67 %, Synopsys -1,55 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.807,26 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,57 %, AppLovin Registered (A) +6,45 %, Eli Lilly +5,67 %, Palantir +5,34 %, Western Digital +5,19 %

Flop-Werte: Centene -8,20 %, HCA Healthcare -5,32 %, Ball -4,19 %, Molina Healthcare -4,12 %, Universal Health Services (B) -3,79 %