    Besonders beachtet!

    Deutlicher Kurssprung bei der Micron Technology Aktie - 10.11.2025

    Am 10.11.2025 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +6,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Die Micron Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,57 % auf 220,93 zulegen. Das sind +13,63  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +109,28 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +151,03 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,94 % geändert.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,79 %
    1 Monat +28,38 %
    3 Monate +109,28 %
    1 Jahr +104,53 %

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 247,05 Mrd.EUR € wert.

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +6,78 %
    +7,40 %
    +28,50 %
    +109,14 %
    +104,22 %
    +281,54 %
    +354,49 %
    +1.334,23 %
    +1.349,26 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



