Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Montag, den 10.11.2025

wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Montag dem 10.11.2025 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen.

Eine Aktie, die trendet, weist eine generelle erhöhte Handelsaktivität auf, charakterisiert über ein erhöhtes Handelsvolumen. Eine stärkere Handelsaktivität (rVol) gibt Hinweise auf News, Adhocs, politische oder regulatorische Neuigkeiten, nach denen Anlager:innen ihre Strategie ausrichten können. Trendaktien schaut bis zu 5 Handelstage zurück einschließlich heute.



