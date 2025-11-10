Dr. Clemens Fischer als Entrepreneur des Jahres 2025 ausgezeichnet (FOTO)
Gräfelfing (ots) - Dr. Clemens Fischer, CEO der FUTRUE Gruppe und Gründer von
Vertanical, wurde am 6. November bei der Verleihung des EY Entrepreneur Of The
Year-Awards in München mit der Auszeichnung "Entrepreneur des Jahres" geehrt.
Unter dem Motto "Shape The Future with Confidence" würdigen die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, das Manager Magazin sowie die Frankfurter
Allgemeine Zeitung die herausragendsten Unternehmer Deutschlands. Eine
unabhängige Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten zeichnete Dr. Fischer
auf Grundlage von vier zentralen Bewertungskriterien aus: Entrepreneurship,
Purpose, Growth und Impact.
"Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wie
diesen treffen Entrepreneure jeden Tag schwierige Entscheidungen, müssen
Konkurrenz und Trends im Blick behalten und gleichzeitig darauf achten, die
langfristigen Ziele, die über bloße wirtschaftliche Kennzahlen hinausgehen,
nicht aus den Augen zu verlieren. Die diesjährigen Preisträgerinnen und
Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year haben genau diese Haltung gezeigt
und so am Markt überzeugen können - ob durch jahrzehntelange Erfahrung oder eine
neue, bahnbrechende Idee zum richtigen Zeitpunkt", so Dr. Henrik Ahlers,
Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY.
Ein starkes Zeichen für unsere Mission
"Wir sind stolz, dass Dr. Clemens Fischer mit dieser renommierten Auszeichnung
geehrt wurde", erklärt Bastian Baasch, CEO von VERTANICAL. "Sein konsequenter
Innovationsanspruch und sein unermüdlicher Einsatz für die Entwicklung neuer
Therapien sind ein starkes Signal für unsere gesamte Branche und wichtiger
Impuls für unsere gemeinsame Vision: Eine Welt ohne chronische Schmerzen."
Die Auszeichnung kommt in einer entscheidenden Phase für VERTANICAL. Mit VER-01,
einem innovativen cannabinoidbasierten Arzneimittel zur Behandlung chronischer
Rückenschmerzen, steht das von Dr. Fischer gegründete Unternehmen kurz davor,
die Therapie chronischer Schmerzen neu zu definieren. Die Ergebnisse mehrerer
klinischer Phase 3-Studien, die erst kürzlich in den Fachzeitschriften Nature
Medicine und Pain & Therapy publiziert wurden, zeigen das Potenzial einer
hochwirksamen und gleichzeitig sicheren Alternative zu Opioiden, die trotz teils
schwerer Nebenwirkungen wie Obstipation und erheblicher Abhängigkeitsrisiken
noch immer millionenfach eingesetzt werden. Die Auszeichnung von Dr. Fischer
würdigt damit nicht nur seine unternehmerische Leistung, sondern unterstreicht
auch die wissenschaftliche Relevanz und den medizinischen Fortschritt, den
VERTANICAL vorantreibt.
Damit sieht sich das Unternehmen bestärkt, seinen Weg konsequent fortzusetzen:
"Dieser Preis ist ein Ansporn für uns alle", betont Baasch. "Wir danken Dr.
Fischer für seinen unternehmerischen Einsatz und freuen uns auf die nächsten
Schritte unserer Mission, das Leben von Millionen Schmerzpatientinnen und
-patienten weltweit nachhaltig zu verbessern."
Über VERTANICAL
VERTANICAL ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel zur Behandlung chronischer
Schmerzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer Welt frei
von chronischen Schmerzen. Mit über 20 abgeschlossenen präklinischen und
klinischen Studien und einem umfassenden Entwicklungsprogramm über verschiedene
chronische Schmerzindikationen gehört VERTANICAL zu den weltweit führenden
Unternehmen im Bereich chronischer Schmerzen.
VERTANICAL wurde 2007 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Gräfelfing
bei München. Das Unternehmen betreibt eine der weltweit modernsten GMP-Anlagen
für die Entwicklung und Herstellung von biologischen Arzneimitteln. Es unterhält
ein internationales Netzwerk von mehreren hundert Forschungs- und klinischen
Studienzentren in den USA und mehreren europäischen Ländern.
Pressekontakt:
Pressekontakt Vertanical:
Vertanical GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Katharina Castlunger
mailto:pr@vertanical.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155662/6155293
OTS: Vertanical GmbH
