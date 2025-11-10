Dr. Clemens Fischer als Entrepreneur des Jahres 2025 ausgezeichnet (FOTO)

Gräfelfing (ots) - Dr. Clemens Fischer, CEO der FUTRUE Gruppe und Gründer von

Vertanical, wurde am 6. November bei der Verleihung des EY Entrepreneur Of The

Year-Awards in München mit der Auszeichnung "Entrepreneur des Jahres" geehrt.



Unter dem Motto "Shape The Future with Confidence" würdigen die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, das Manager Magazin sowie die Frankfurter

Allgemeine Zeitung die herausragendsten Unternehmer Deutschlands. Eine

unabhängige Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten zeichnete Dr. Fischer

auf Grundlage von vier zentralen Bewertungskriterien aus: Entrepreneurship,

Purpose, Growth und Impact.





"Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wie

diesen treffen Entrepreneure jeden Tag schwierige Entscheidungen, müssen

Konkurrenz und Trends im Blick behalten und gleichzeitig darauf achten, die

langfristigen Ziele, die über bloße wirtschaftliche Kennzahlen hinausgehen,

nicht aus den Augen zu verlieren. Die diesjährigen Preisträgerinnen und

Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year haben genau diese Haltung gezeigt

und so am Markt überzeugen können - ob durch jahrzehntelange Erfahrung oder eine

neue, bahnbrechende Idee zum richtigen Zeitpunkt", so Dr. Henrik Ahlers,

Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY.



Ein starkes Zeichen für unsere Mission



"Wir sind stolz, dass Dr. Clemens Fischer mit dieser renommierten Auszeichnung

geehrt wurde", erklärt Bastian Baasch, CEO von VERTANICAL. "Sein konsequenter

Innovationsanspruch und sein unermüdlicher Einsatz für die Entwicklung neuer

Therapien sind ein starkes Signal für unsere gesamte Branche und wichtiger

Impuls für unsere gemeinsame Vision: Eine Welt ohne chronische Schmerzen."



Die Auszeichnung kommt in einer entscheidenden Phase für VERTANICAL. Mit VER-01,

einem innovativen cannabinoidbasierten Arzneimittel zur Behandlung chronischer

Rückenschmerzen, steht das von Dr. Fischer gegründete Unternehmen kurz davor,

die Therapie chronischer Schmerzen neu zu definieren. Die Ergebnisse mehrerer

klinischer Phase 3-Studien, die erst kürzlich in den Fachzeitschriften Nature

Medicine und Pain & Therapy publiziert wurden, zeigen das Potenzial einer

hochwirksamen und gleichzeitig sicheren Alternative zu Opioiden, die trotz teils

schwerer Nebenwirkungen wie Obstipation und erheblicher Abhängigkeitsrisiken

noch immer millionenfach eingesetzt werden. Die Auszeichnung von Dr. Fischer

würdigt damit nicht nur seine unternehmerische Leistung, sondern unterstreicht

auch die wissenschaftliche Relevanz und den medizinischen Fortschritt, den

VERTANICAL vorantreibt.



Damit sieht sich das Unternehmen bestärkt, seinen Weg konsequent fortzusetzen:

"Dieser Preis ist ein Ansporn für uns alle", betont Baasch. "Wir danken Dr.

Fischer für seinen unternehmerischen Einsatz und freuen uns auf die nächsten

Schritte unserer Mission, das Leben von Millionen Schmerzpatientinnen und

-patienten weltweit nachhaltig zu verbessern."



Über VERTANICAL



VERTANICAL ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel zur Behandlung chronischer

Schmerzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer Welt frei

von chronischen Schmerzen. Mit über 20 abgeschlossenen präklinischen und

klinischen Studien und einem umfassenden Entwicklungsprogramm über verschiedene

chronische Schmerzindikationen gehört VERTANICAL zu den weltweit führenden

Unternehmen im Bereich chronischer Schmerzen.



VERTANICAL wurde 2007 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Gräfelfing

bei München. Das Unternehmen betreibt eine der weltweit modernsten GMP-Anlagen

für die Entwicklung und Herstellung von biologischen Arzneimitteln. Es unterhält

ein internationales Netzwerk von mehreren hundert Forschungs- und klinischen

Studienzentren in den USA und mehreren europäischen Ländern.



Pressekontakt:



Pressekontakt Vertanical:

Vertanical GmbH

Am Haag 14

82166 Gräfelfing

Katharina Castlunger

mailto:pr@vertanical.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155662/6155293

OTS: Vertanical GmbH







