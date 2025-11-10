    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dr. Clemens Fischer als Entrepreneur des Jahres 2025 ausgezeichnet (FOTO)

    Gräfelfing (ots) - Dr. Clemens Fischer, CEO der FUTRUE Gruppe und Gründer von
    Vertanical, wurde am 6. November bei der Verleihung des EY Entrepreneur Of The
    Year-Awards in München mit der Auszeichnung "Entrepreneur des Jahres" geehrt.

    Unter dem Motto "Shape The Future with Confidence" würdigen die
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, das Manager Magazin sowie die Frankfurter
    Allgemeine Zeitung die herausragendsten Unternehmer Deutschlands. Eine
    unabhängige Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten zeichnete Dr. Fischer
    auf Grundlage von vier zentralen Bewertungskriterien aus: Entrepreneurship,
    Purpose, Growth und Impact.

    "Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wie
    diesen treffen Entrepreneure jeden Tag schwierige Entscheidungen, müssen
    Konkurrenz und Trends im Blick behalten und gleichzeitig darauf achten, die
    langfristigen Ziele, die über bloße wirtschaftliche Kennzahlen hinausgehen,
    nicht aus den Augen zu verlieren. Die diesjährigen Preisträgerinnen und
    Preisträger des EY Entrepreneur Of The Year haben genau diese Haltung gezeigt
    und so am Markt überzeugen können - ob durch jahrzehntelange Erfahrung oder eine
    neue, bahnbrechende Idee zum richtigen Zeitpunkt", so Dr. Henrik Ahlers,
    Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY.

    Ein starkes Zeichen für unsere Mission

    "Wir sind stolz, dass Dr. Clemens Fischer mit dieser renommierten Auszeichnung
    geehrt wurde", erklärt Bastian Baasch, CEO von VERTANICAL. "Sein konsequenter
    Innovationsanspruch und sein unermüdlicher Einsatz für die Entwicklung neuer
    Therapien sind ein starkes Signal für unsere gesamte Branche und wichtiger
    Impuls für unsere gemeinsame Vision: Eine Welt ohne chronische Schmerzen."

    Die Auszeichnung kommt in einer entscheidenden Phase für VERTANICAL. Mit VER-01,
    einem innovativen cannabinoidbasierten Arzneimittel zur Behandlung chronischer
    Rückenschmerzen, steht das von Dr. Fischer gegründete Unternehmen kurz davor,
    die Therapie chronischer Schmerzen neu zu definieren. Die Ergebnisse mehrerer
    klinischer Phase 3-Studien, die erst kürzlich in den Fachzeitschriften Nature
    Medicine und Pain & Therapy publiziert wurden, zeigen das Potenzial einer
    hochwirksamen und gleichzeitig sicheren Alternative zu Opioiden, die trotz teils
    schwerer Nebenwirkungen wie Obstipation und erheblicher Abhängigkeitsrisiken
    noch immer millionenfach eingesetzt werden. Die Auszeichnung von Dr. Fischer
    würdigt damit nicht nur seine unternehmerische Leistung, sondern unterstreicht
    auch die wissenschaftliche Relevanz und den medizinischen Fortschritt, den
    VERTANICAL vorantreibt.

    Damit sieht sich das Unternehmen bestärkt, seinen Weg konsequent fortzusetzen:
    "Dieser Preis ist ein Ansporn für uns alle", betont Baasch. "Wir danken Dr.
    Fischer für seinen unternehmerischen Einsatz und freuen uns auf die nächsten
    Schritte unserer Mission, das Leben von Millionen Schmerzpatientinnen und
    -patienten weltweit nachhaltig zu verbessern."

    Über VERTANICAL

    VERTANICAL ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die
    Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel zur Behandlung chronischer
    Schmerzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer Welt frei
    von chronischen Schmerzen. Mit über 20 abgeschlossenen präklinischen und
    klinischen Studien und einem umfassenden Entwicklungsprogramm über verschiedene
    chronische Schmerzindikationen gehört VERTANICAL zu den weltweit führenden
    Unternehmen im Bereich chronischer Schmerzen.

    VERTANICAL wurde 2007 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Gräfelfing
    bei München. Das Unternehmen betreibt eine der weltweit modernsten GMP-Anlagen
    für die Entwicklung und Herstellung von biologischen Arzneimitteln. Es unterhält
    ein internationales Netzwerk von mehreren hundert Forschungs- und klinischen
    Studienzentren in den USA und mehreren europäischen Ländern.

    Pressekontakt:

    Pressekontakt Vertanical:
    Vertanical GmbH
    Am Haag 14
    82166 Gräfelfing
    Katharina Castlunger
    mailto:pr@vertanical.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155662/6155293
    OTS: Vertanical GmbH




