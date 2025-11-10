70 % der Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland weisen signifikante Versicherungslücken auf (FOTO)

München (ots) - Versicherungsschutz bei kleinen Unternehmen oft lückenhaft /

Wissenslücken und fehlende Anpassung der Versicherungssummen verschärfen das

Problem / Im internationalen Vergleich stehen deutsche Unternehmen etwas besser

da



Selbstständige und kleine Unternehmen[1] in Deutschland sind gegen viele

potenziell existenzbedrohende Risiken nicht ausreichend abgesichert. Das zeigt

der Hiscox Global Protection Gap Report, eine internationale Umfrage, die das

Marktforschungsinstitut Wakefield Research erstmals im Auftrag des

Spezialversicherers Hiscox durchgeführt hat. Befragt wurden 6.250

Unternehmenseigentümerinnen und -eigentümer mit bis zu 50 Mitarbeitenden in den

USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und Deutschland - darunter

1.000 deutsche Unternehmen und Selbstständige.





Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden sind das Rückgratder deutschen Wirtschaft, da sie über 99 % aller Unternehmen stellen, denGroßteil der Arbeitsplätze schaffen und einen erheblichen Teil zurBruttowertschöpfung beitragen.[2] Sieben von zehn kleinen Unternehmen inDeutschland (70 %) weisen jedoch signifikante Versicherungslücken auf. Somit istnur weniger als ein Drittel der kleinen Unternehmen ausreichend gegen relevanteRisiken abgesichert. Die Gründe: In manchen Fällen fehlt eine notwendigeVersicherung vollständig, in anderen sind zentrale Risiken nicht durch geeignetegeschäftsrelevante Policen abgesichert - etwa fehlender Cyber-Schutz beiUnternehmen, die Onlinehandel betreiben.Deutschland im internationalen Vergleich: etwas besser, aber nicht gutDer Hiscox Global Protection Gap Report legt durch gezielte Fragen den Fokusdarauf, welche Absicherungen kleine Unternehmen aufgrund ihrer jeweiligenGeschäftstätigkeit oder ihrer Risikolage benötigen würden und prüft dann, obdiese Absicherungen vorliegen.Im Vergleich steht Deutschland mit einer gesamten Versicherungslücke von 70 %etwas besser da als der globale Durchschnitt (74 %) - und liegt gleichauf mitPortugal (70 %). Größer ist die Versicherungslücke in Großbritannien, Frankreichund Spanien (alle 74 %) sowie in den USA (77 %).Im Einzelnen ergeben sich die Versicherungslücken wie folgt: 27 % der deutschenBefragten gaben an, keine Berufshaftpflicht abgeschlossen zu haben, obwohl siediese beispielsweise aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikolagebenötigen würden. International liegt die Lücke hier bei 25 %, die größtenAbsicherungslücken weist Frankreich mit 33 % auf. Die kleinsten Lücken gibt esbei portugiesischen kleinen Unternehmen mit 24 % und Großbritannien mit 16 %.