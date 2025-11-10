    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hiscox Global Protection Gap Report

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    70 % der Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland weisen signifikante Versicherungslücken auf (FOTO)

    München (ots) - Versicherungsschutz bei kleinen Unternehmen oft lückenhaft /
    Wissenslücken und fehlende Anpassung der Versicherungssummen verschärfen das
    Problem / Im internationalen Vergleich stehen deutsche Unternehmen etwas besser
    da

    Selbstständige und kleine Unternehmen[1] in Deutschland sind gegen viele
    potenziell existenzbedrohende Risiken nicht ausreichend abgesichert. Das zeigt
    der Hiscox Global Protection Gap Report, eine internationale Umfrage, die das
    Marktforschungsinstitut Wakefield Research erstmals im Auftrag des
    Spezialversicherers Hiscox durchgeführt hat. Befragt wurden 6.250
    Unternehmenseigentümerinnen und -eigentümer mit bis zu 50 Mitarbeitenden in den
    USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und Deutschland - darunter
    1.000 deutsche Unternehmen und Selbstständige.

    Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden sind das Rückgrat
    der deutschen Wirtschaft, da sie über 99 % aller Unternehmen stellen, den
    Großteil der Arbeitsplätze schaffen und einen erheblichen Teil zur
    Bruttowertschöpfung beitragen.[2] Sieben von zehn kleinen Unternehmen in
    Deutschland (70 %) weisen jedoch signifikante Versicherungslücken auf. Somit ist
    nur weniger als ein Drittel der kleinen Unternehmen ausreichend gegen relevante
    Risiken abgesichert. Die Gründe: In manchen Fällen fehlt eine notwendige
    Versicherung vollständig, in anderen sind zentrale Risiken nicht durch geeignete
    geschäftsrelevante Policen abgesichert - etwa fehlender Cyber-Schutz bei
    Unternehmen, die Onlinehandel betreiben.

    Deutschland im internationalen Vergleich: etwas besser, aber nicht gut

    Der Hiscox Global Protection Gap Report legt durch gezielte Fragen den Fokus
    darauf, welche Absicherungen kleine Unternehmen aufgrund ihrer jeweiligen
    Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikolage benötigen würden und prüft dann, ob
    diese Absicherungen vorliegen.

    Im Vergleich steht Deutschland mit einer gesamten Versicherungslücke von 70 %
    etwas besser da als der globale Durchschnitt (74 %) - und liegt gleichauf mit
    Portugal (70 %). Größer ist die Versicherungslücke in Großbritannien, Frankreich
    und Spanien (alle 74 %) sowie in den USA (77 %).

    Im Einzelnen ergeben sich die Versicherungslücken wie folgt: 27 % der deutschen
    Befragten gaben an, keine Berufshaftpflicht abgeschlossen zu haben, obwohl sie
    diese beispielsweise aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikolage
    benötigen würden. International liegt die Lücke hier bei 25 %, die größten
    Absicherungslücken weist Frankreich mit 33 % auf. Die kleinsten Lücken gibt es
    bei portugiesischen kleinen Unternehmen mit 24 % und Großbritannien mit 16 %.
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    Hiscox Global Protection Gap Report 70 % der Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland weisen signifikante Versicherungslücken auf (FOTO) Versicherungsschutz bei kleinen Unternehmen oft lückenhaft / Wissenslücken und fehlende Anpassung der Versicherungssummen verschärfen das Problem / Im internationalen Vergleich stehen deutsche Unternehmen etwas besser da Selbstständige und kleine …