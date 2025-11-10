Hiscox Global Protection Gap Report
70 % der Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland weisen signifikante Versicherungslücken auf (FOTO)
München (ots) - Versicherungsschutz bei kleinen Unternehmen oft lückenhaft /
Wissenslücken und fehlende Anpassung der Versicherungssummen verschärfen das
Problem / Im internationalen Vergleich stehen deutsche Unternehmen etwas besser
da
Selbstständige und kleine Unternehmen[1] in Deutschland sind gegen viele
potenziell existenzbedrohende Risiken nicht ausreichend abgesichert. Das zeigt
der Hiscox Global Protection Gap Report, eine internationale Umfrage, die das
Marktforschungsinstitut Wakefield Research erstmals im Auftrag des
Spezialversicherers Hiscox durchgeführt hat. Befragt wurden 6.250
Unternehmenseigentümerinnen und -eigentümer mit bis zu 50 Mitarbeitenden in den
USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und Deutschland - darunter
1.000 deutsche Unternehmen und Selbstständige.
Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden sind das Rückgrat
der deutschen Wirtschaft, da sie über 99 % aller Unternehmen stellen, den
Großteil der Arbeitsplätze schaffen und einen erheblichen Teil zur
Bruttowertschöpfung beitragen.[2] Sieben von zehn kleinen Unternehmen in
Deutschland (70 %) weisen jedoch signifikante Versicherungslücken auf. Somit ist
nur weniger als ein Drittel der kleinen Unternehmen ausreichend gegen relevante
Risiken abgesichert. Die Gründe: In manchen Fällen fehlt eine notwendige
Versicherung vollständig, in anderen sind zentrale Risiken nicht durch geeignete
geschäftsrelevante Policen abgesichert - etwa fehlender Cyber-Schutz bei
Unternehmen, die Onlinehandel betreiben.
Deutschland im internationalen Vergleich: etwas besser, aber nicht gut
Der Hiscox Global Protection Gap Report legt durch gezielte Fragen den Fokus
darauf, welche Absicherungen kleine Unternehmen aufgrund ihrer jeweiligen
Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikolage benötigen würden und prüft dann, ob
diese Absicherungen vorliegen.
Im Vergleich steht Deutschland mit einer gesamten Versicherungslücke von 70 %
etwas besser da als der globale Durchschnitt (74 %) - und liegt gleichauf mit
Portugal (70 %). Größer ist die Versicherungslücke in Großbritannien, Frankreich
und Spanien (alle 74 %) sowie in den USA (77 %).
Im Einzelnen ergeben sich die Versicherungslücken wie folgt: 27 % der deutschen
Befragten gaben an, keine Berufshaftpflicht abgeschlossen zu haben, obwohl sie
diese beispielsweise aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihrer Risikolage
benötigen würden. International liegt die Lücke hier bei 25 %, die größten
Absicherungslücken weist Frankreich mit 33 % auf. Die kleinsten Lücken gibt es
bei portugiesischen kleinen Unternehmen mit 24 % und Großbritannien mit 16 %.
