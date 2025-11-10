ROUNDUP
Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft
- Hypoport optimistisch für 2024, Rekordziele angestrebt.
- Umsatzprognose für 2025 wurde bestätigt, gekappt.
- Aktie stieg zunächst um 10%, dann Rückgang.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Bereits Ende Oktober hatte Hypoport vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt.
Die Aussagen zu 2026 kamen bei den Anlegern zunächst gut an. Die Hypoport-Aktie legte zeitweise um 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Anschließend schmolz der Kursgewinn aber immer weiter ab. Am Nachmittag notierte das Papier noch knapp zwei Prozent höher. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel verloren./lew/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 117,2 auf Tradegate (10. November 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 810,92 Mio..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +119,22 %/+168,13 % bedeutet.
Ach, das Ariva-Forum – ein Ort, an dem Emotionen offenbar stärker steigen als die Gewinne pro Aktie.
Natürlich ist ein KGV von 50+ auf heutiger Basis sportlich, aber wenn Hypoport die prognostizierten Gewinne erreicht, relativiert sich das Bild schnell.
Zwischen Sektenjubel und Weltuntergang findet man leider selten sachliche Zwischentöne – dabei wäre genau das spannend.
Tröste Dich: Du bist in guter Gesellschaft.
