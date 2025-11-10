    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft

    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport optimistisch für 2024, Rekordziele angestrebt.
    • Umsatzprognose für 2025 wurde bestätigt, gekappt.
    • Aktie stieg zunächst um 10%, dann Rückgang.
    ROUNDUP - Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Bereits Ende Oktober hatte Hypoport vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt.

    Die Aussagen zu 2026 kamen bei den Anlegern zunächst gut an. Die Hypoport-Aktie legte zeitweise um 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Anschließend schmolz der Kursgewinn aber immer weiter ab. Am Nachmittag notierte das Papier noch knapp zwei Prozent höher. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel verloren./lew/mis/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hypoport!
    Long
    98,91€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 6,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    140,72€
    Basispreis
    2,32
    Ask
    × 5,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HYPOPORT

    +0,68 %
    -12,12 %
    -22,46 %
    -38,05 %
    -49,02 %
    +2,32 %
    -71,88 %
    +76,59 %
    +593,57 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 117,2 auf Tradegate (10. November 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 810,92 Mio..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +119,22 %/+168,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte …