Agravis Technik macht sich weiter fit für die Zukunft (FOTO)
Hannover/Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) macht ihre Technik-Sparte
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/technik) weiter fit für die
Zukunft. Das betonten der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler und
Technik-Vorstand Jörg Sudhoff bei der Pressekonferenz auf der Agritechnica 2025
(https://teamwork365.sharepoint.com/sites/SP-intranet-DE-AgravisInside-Hub/SiteP
ages/AGRAVIS-Technik--Vorfreude-auf-die-Agritechnica.aspx) in Hannover. Als
Beispiele nannten sie die wachsende Kompetenz bei Robotik- und KI-Lösungen,
konsequente Investitionen in die Standortstruktur sowie Digitalisierung.
AGRAVIS stellt sich vielfältigen Herausforderungen
Die vielfältigen Herausforderungen auf den Märkten, in der Politik, bei Klima
und Krisen seien das neue "Normal", betonte Dr. Köckler. Die AGRAVIS stelle sich
dem mit ihrer Verwurzelung in der genossenschaftlichen Welt,
verantwortungsbewusstem Wirtschaften und mutigen Schritten nach vorne. Ein
Beweis für das Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität, das
die Branche der AGRAVIS entgegenbringt, ist die erneut erfolgreiche Ausgabe von
Genussscheinen im Oktober 2025.
Jörg Sudhoff begrüßt das Investitionssofortprogramm
Das Geschäftsjahr 2025 lief in der Technik-Sparte bislang solide, aber auch
herausfordernd. "Unsere Kundschaft ist vorsichtig unterwegs", beobachtet Jörg
Sudhoff. Daher begrüßte er das Investitionssofortprogramm der Bundesregierung:
Wer bisher zögerte, in neue Maschinen zu investieren, sollte neu überlegen -
besonders mit Blick auf die Tatsache, dass bei einer Kaufentscheidung bis zum
31. Dezember 2025 bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten noch im laufenden
Jahr abgeschrieben werden können.
AGRAVIS investiert fortlaufend in ihre Technik-Infrastruktur
Die AGRAVIS beobachtet weiterhin sinkende Gesamtmärkte für Landmaschinen. Die
Einkommenssituation werde 2026 zur weiteren Konsolidierung der Märkte führen.
Die AGRAVIS investiert fortlaufend in ihre Technik-Infrastruktur. Das
Investitionsvolumen in den Neubau oder die Modernisierung von Standorten lag in
den vergangenen fünf Jahren bei 45 Mio. Euro. In Oschersleben (AGRAVIS Technik
Sachsen-Anhalt/Brandenburg) und Grimma (Newtec-Gruppe) wurden 2024 und 2025
Leuchtturm-Standorte eröffnet.
Erweitertes Vertriebsgebiet
Über ihre Technik-Gesellschaft Newtec (https://www.newtec.info/) erweiterte die
AGRAVIS 2024 ihr Vertriebsgebiet nach Schleswig-Holstein. Mit der Eröffnung des
Standortes Renice der AGRAVIS Technik Polska im Juni 2025 ist die Entwicklung in
Polen abgeschlossen. Die AGRAVIS Technik Polska verfügt gemeinsam mit ihren
