Agravis Technik macht sich weiter fit für die Zukunft (FOTO)

Hannover/Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) macht ihre Technik-Sparte

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/technik) weiter fit für die

Zukunft. Das betonten der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler und

Technik-Vorstand Jörg Sudhoff bei der Pressekonferenz auf der Agritechnica 2025

(https://teamwork365.sharepoint.com/sites/SP-intranet-DE-AgravisInside-Hub/SiteP

ages/AGRAVIS-Technik--Vorfreude-auf-die-Agritechnica.aspx) in Hannover. Als

Beispiele nannten sie die wachsende Kompetenz bei Robotik- und KI-Lösungen,

konsequente Investitionen in die Standortstruktur sowie Digitalisierung.



AGRAVIS stellt sich vielfältigen Herausforderungen





Die vielfältigen Herausforderungen auf den Märkten, in der Politik, bei Klimaund Krisen seien das neue "Normal", betonte Dr. Köckler. Die AGRAVIS stelle sichdem mit ihrer Verwurzelung in der genossenschaftlichen Welt,verantwortungsbewusstem Wirtschaften und mutigen Schritten nach vorne. EinBeweis für das Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität, dasdie Branche der AGRAVIS entgegenbringt, ist die erneut erfolgreiche Ausgabe vonGenussscheinen im Oktober 2025.Jörg Sudhoff begrüßt das InvestitionssofortprogrammDas Geschäftsjahr 2025 lief in der Technik-Sparte bislang solide, aber auchherausfordernd. "Unsere Kundschaft ist vorsichtig unterwegs", beobachtet JörgSudhoff. Daher begrüßte er das Investitionssofortprogramm der Bundesregierung:Wer bisher zögerte, in neue Maschinen zu investieren, sollte neu überlegen -besonders mit Blick auf die Tatsache, dass bei einer Kaufentscheidung bis zum31. Dezember 2025 bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten noch im laufendenJahr abgeschrieben werden können.AGRAVIS investiert fortlaufend in ihre Technik-InfrastrukturDie AGRAVIS beobachtet weiterhin sinkende Gesamtmärkte für Landmaschinen. DieEinkommenssituation werde 2026 zur weiteren Konsolidierung der Märkte führen.Die AGRAVIS investiert fortlaufend in ihre Technik-Infrastruktur. DasInvestitionsvolumen in den Neubau oder die Modernisierung von Standorten lag inden vergangenen fünf Jahren bei 45 Mio. Euro. In Oschersleben (AGRAVIS TechnikSachsen-Anhalt/Brandenburg) und Grimma (Newtec-Gruppe) wurden 2024 und 2025Leuchtturm-Standorte eröffnet.Erweitertes VertriebsgebietÜber ihre Technik-Gesellschaft Newtec (https://www.newtec.info/) erweiterte dieAGRAVIS 2024 ihr Vertriebsgebiet nach Schleswig-Holstein. Mit der Eröffnung desStandortes Renice der AGRAVIS Technik Polska im Juni 2025 ist die Entwicklung inPolen abgeschlossen. Die AGRAVIS Technik Polska verfügt gemeinsam mit ihren