Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 1
Performance 1M: +1,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, trotz eines Kursrückgangs von 7-10% in den letzten 14 Tagen. Anleger zeigen sich optimistisch über die Q3-Ergebnisse und die zukünftige Kursentwicklung, auch wenn steigende Kosten und Personalabbau diskutiert werden. Die Mehrheit der Beiträge deutet auf eine positive Einschätzung der langfristigen Perspektiven hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 2
Performance 1M: +1,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Das Anleger-Sentiment zu Heidelberg Materials im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Aspekte wie Kosteneinsparungen und Infrastrukturinvestitionen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über Gewinnmitnahmen und die aktuelle Kursentwicklung, die in den letzten 14 Tagen um X% schwankte. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch, jedoch mit Vorsicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 3
Performance 1M: -5,11 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: -5,38 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 5
Performance 1M: +3,84 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 6
Performance 1M: -2,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer (Beitrag 1) die aktuellen Zahlen und den Ausblick als negativ bewerten, sehen Analysten (Beitrag 2-4) eine Kaufgelegenheit mit Kurszielen von 42 bis 50 Euro. Trotz eines Gewinnrückgangs bleibt der Ausblick stabil (Beitrag 5, 8), was auf eine gewisse Marktresilienz hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 7
Performance 1M: -1,62 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 44,44%
|PUT: 55,56%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -11,11 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
