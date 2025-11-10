Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec

Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec ist gemischt. Nach einem Rückgang von 27% folgte ein Anstieg von 17%. Analysten heben die niedrige Bewertung (KGV 17) hervor, was Kaufinteresse wecken könnte. Im wallstreetONLINE-Forum äußern sich Anleger optimistisch über zukünftige Aufträge, während andere aufgrund schwacher Q3-Zahlen und Margen skeptisch bleiben. Strategische Verhandlungen mit Südkorea könnten das Wachstumspotenzial erhöhen.