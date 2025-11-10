Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 1
Performance 1M: -7,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec ist gemischt. Nach einem Rückgang von 27% folgte ein Anstieg von 17%. Analysten heben die niedrige Bewertung (KGV 17) hervor, was Kaufinteresse wecken könnte. Im wallstreetONLINE-Forum äußern sich Anleger optimistisch über zukünftige Aufträge, während andere aufgrund schwacher Q3-Zahlen und Margen skeptisch bleiben. Strategische Verhandlungen mit Südkorea könnten das Wachstumspotenzial erhöhen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 2
Performance 1M: +17,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge die Fortschritte bei vertikalen GaN-Transistoren positiv hervorheben, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz aus China. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit hohen Handelsvolumina, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 3
Performance 1M: -19,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein Tief von 5,06 €, was viele Anleger als besorgniserregend empfinden. Diskussionen über mögliche Manipulationen und die Notwendigkeit von Insiderkäufen sind häufig. Während einige optimistisch bleiben, gibt es auch kritische Stimmen zur Bewertung und den Shortseller-Strategien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -16,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die starke Auftragslage und positive Quartalszahlen, die über den Erwartungen liegen, stärken das Vertrauen in die Aktie. Analysten, wie die DZ Bank, empfehlen den Kauf mit einem fairen Wert von 116 Euro. Trotz kurzfristiger Kursvolatilität bleibt das langfristige Wachstumspotenzial aufgrund der steigenden Nachfrage nach militärischen Technologien intakt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +9,04 %
