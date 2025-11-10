Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +5,40 %
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 1
Performance 1M: -5,13 %
Performance 1M: -5,13 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 2
Performance 1M: -11,52 %
Performance 1M: -11,52 %
UniCredit
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +0,28 %
Performance 1M: +0,28 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 4
Performance 1M: +1,86 %
Performance 1M: +1,86 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 5
Performance 1M: -5,38 %
Performance 1M: -5,38 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: +3,84 %
Performance 1M: +3,84 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 7
Performance 1M: +3,48 %
Performance 1M: +3,48 %
BBVA
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 8
Performance 1M: +10,60 %
Performance 1M: +10,60 %
Siemens
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 9
Performance 1M: -1,62 %
Performance 1M: -1,62 %
ING Group
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 10
Performance 1M: +6,80 %
Performance 1M: +6,80 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 11
Performance 1M: -8,95 %
Performance 1M: -8,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Charttechnisch wird ein Kurs über 1750/1780 als positiv angesehen. Der CEO spricht von einem möglichen Auftragsvolumen von 40 Milliarden Euro, was die fundamentale Bewertung stützen könnte. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung und die 1700-Marke wird als kritische Unterstützung betrachtet. Langfristig werden jedoch hohe Gewinne im Rüstungsbereich erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 12
Performance 1M: +0,49 %
Performance 1M: +0,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte