Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lenzing
Tagesperformance: -8,07 %
Platz 1
Performance 1M: -12,78 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 2
Performance 1M: +2,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 10% in den letzten 14 Tagen gibt es positive Stimmen zu den Fundamentaldaten und dem Ausblick, insbesondere im Hinblick auf die Chipproduktion und den AI-Boom. Die Erste Group hat die Empfehlung auf 'Kaufen' angehoben, während Bedenken über Insiderverkäufe und Marktbedingungen geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 3
Performance 1M: +5,35 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +7,12 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 5
Performance 1M: -25,54 %
PORR
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 6
Performance 1M: -16,60 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 7
Performance 1M: +1,27 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +7,36 %
