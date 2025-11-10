    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Lula auf Klimagipfel

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zeit für Niederlage der Leugner

    Für Sie zusammengefasst
    • Lula kämpft gegen Leugner der Klimakrise in Brasilien.
    • Weltklimakonferenz in Belém: "Konferenz der Wahrheit".
    • Desinformation zur Erderwärmung soll entgegnet werden.

    BELÉM (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in seinem Heimatland Leugnern der Krise den Kampf angesagt. "Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen", sagte der linke Politiker in Belém im Amazonasgebiet. Das Treffen sei eine "Konferenz der Wahrheit", auf der es auch darum gehe, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen. Unter anderem hatte US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung einen "Schwindel" genannt./swe/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lula auf Klimagipfel Zeit für Niederlage der Leugner Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in seinem Heimatland Leugnern der Krise den Kampf angesagt. "Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen", sagte der linke Politiker in Belém im …