Enghouse erwirbt die Telekommunikationsabteilung von Sixbell

Sixbell Telco bietet eine umfassende Suite von Software-Plattformen, die es Dienstanbietern ermöglichen, ihre Netze zu modernisieren und zu transformieren. Das Portfolio umfasst Lösungen für konvergente Abrechnungen, intelligentes Routing, Signalisierungsmanagement und Sprachinteraktion – jede davon wurde entwickelt, um Betreiber bei der Entwicklung cloudnativer, 5G-fähiger Architekturen zu unterstützen. Sixbell Telco verfügt über eine langjährige Präsenz in der Region und genießt das Vertrauen führender Tier-1- und Tier-2-Telekommunikationsbetreiber in ganz Lateinamerika.

MARKHAM, ONTARIO und SANTIAGO, Chile, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab heute bekannt, über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften die Telekommunikationsabteilung („Sixbell Telco") von Sixbell, einem Anbieter von Softwarelösungen für Telekommunikation und Kundenbindung in Lateinamerika mit Hauptsitz in Santiago, Chile, erworben zu haben.

„Der Verkauf der Telco-Sparte von Sixbell an Enghouse bietet unseren Telekommunikationskunden die Ressourcen und die globale Reichweite, um Innovationen zu beschleunigen", sagte Pablo Pumarino, Geschäftsführer von Sixbell. „Diese strategische Veräußerung gewährleistet die Kontinuität der Netzwerkumwandlungsinitiativen unserer Kunden und ermöglicht es ihnen, von der Größe und dem Know-how von Enghouse bei der Bereitstellung von Diensten der nächsten Generation zu profitieren."

„Die Lösungen von Sixbell Telco ergänzen unser OSS/BSS- und Netzumwandlungsportfolio und bieten zusätzliche Möglichkeiten für unser wachsendes Lateinamerikageschäft, wo wir eine starke Nachfrage nach Fähigkeiten der nächsten Generation sehen", sagte Steve Sadler, Vorsitzender und Geschäftsführer von Enghouse. „Wir freuen uns sehr, die Telekommunikationskunden, Partner und Mitarbeiter von Sixbell bei Enghouse begrüßen zu dürfen."

Informationen zu Sixbell

Sixbell wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile. Das Unternehmen erwarb sich einen guten Ruf als zuverlässiger Technologiepartner, der Softwarelösungen für Telekommunikationsdienstleister sowie für die Kundenbindung in ganz Lateinamerika entwickelt und integriert.

Diese Übernahme betrifft ausschließlich die Telekommunikationsabteilung von Sixbell. Der Bereich „Customer Experience (CX)" ist von der Transaktion ausgeschlossen und bleibt als eigenständige Einheit bestehen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sixbell.com.

Informationen zu Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das vertikal ausgerichtete Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum sowie Übernahmen konzentriert, die durch operative Cashflows finanziert werden. Das Unternehmen hat keine externe Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: den Bereich Interaktives Management und den Bereich Assetmanagement. Weitere Informationen zu Enghouse finden Sie auf der Website des Unternehmens www.enghouse.com.

Kontakt für Informationen

Sam Anidjar

Bereichsleiterin der Unternehmensentwicklung

Enghouse Systems Limited

investor@enghouse.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-erwirbt-die-telekommunikationsabteilung-von-sixbell-302610327.html