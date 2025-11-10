STRATEC Aktie hebt ab - 10.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die STRATEC Aktie. Mit einer Performance von +8,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der STRATEC Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 21,875€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Der Kurs der STRATEC Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -26,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -14,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STRATEC -32,56 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,56 % 1 Monat -33,22 % 3 Monate -26,23 % 1 Jahr -36,62 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 258,96 Mio.EUR € wert.

Stratec SE (Stratec) hat die detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die die schwachen vorläufigen Werte bestätigen, die bereits zuvor kommuniziert wurden. Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahr in konstanten Währungen (c.c.) um 3,4 % zurück, während das bereinigte EBIT um 17,7 % auf 4,3 Mio. EUR sank. Die EBIT-Marge verringerte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 7,6 %. Die Ergebnisse von Stratec für das dritte Quartal wurden durch einen Anstieg von verspäteten Systemlieferungen belastet, der durch handelspolitische Spannungen und damit verbundene Störungen in der Lieferkette verursacht wurde.

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.