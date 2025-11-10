Bertrandt stellt autonomes Shuttle auf Insel Mainau vor / Nachhaltige Mobilität mit BumbleB

Ehningen/Mainau (ots) - Im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs stellte der

Engineeringpartner Bertrandt das autonome Shuttle BumbleB auf der Insel Mainau

vor. Ziel ist der praktische Nachweis, dass autonome Fahrzeuge im öffentlichen

Nahverkehr nicht nur technisch realisierbar, sondern auch wirtschaftlich vor

allem im ländlichen Raum betreibbar sind. Winfried Hermann, Verkehrsminister von

Baden-Württemberg, machte sich bei seinem Besuch vor Ort ein Bild des Shuttles.



Die Mobilitätswende stellt besonders ländliche Regionen vor große

Herausforderungen. Es zeigt sich vor allem ein zentrales Grundproblem: Schon

heute fehlen im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland - laut einer Umfrage

des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen - rund 20.000 Busfahrerinnen und

Busfahrer - Tendenz steigend. Die Insel Mainau, bekannt für ihre nachhaltige

Ausrichtung, bot dem automatisierten Shuttle BumbleB von Bertrandt die Bühne für

eine erste Präsentation unter realen Bedingungen.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Optimierung von Smart Factories / Bertrandt und Unternehmensberatung TCW kooperieren Bertrandt -0,50 % Aktie 1 Aufrufe heute DerStarlet 23.12.24, 17:48

BumbleB ist dabei mehr als ein technologisches Experiment: Bertrandt will damiteinen Meilenstein für die Verkehrswende in Deutschland setzen. Mit dem Einsatzvon Open-Source-Technologien und dem MVP-Prinzip (Minimum Viable Product)verfolgt Bertrandt das Ziel, digitale Souveränität zu stärken und autonomeShuttles wirtschaftlich effizient zu gestalten. Die Insel Mainau könnte einLeuchtturmprojekt für nachhaltige, autonome Mobilitätslösungen im ländlichenRaum werden."Noch stehen wir am Anfang. Doch unsere Denkmuster haben wir bereitsdurchbrochen. Wir müssen handeln wie Software-Entwickler, nicht wieAutomobilisten. Die Herausforderung ist heute aber weniger die Technologie alsvielmehr ein neues Mindset. Wir streben eine Lösung an, die funktioniert,skaliert und echten Mehrwert schafft," sagt Alexander Merkel, Abteilungsleiterim Bereich Electronics & Virtual Testing Solutions bei Bertrandt.Für Bertrandt steht beim Projekt BumbleB die gemeinsame Weiterentwicklung vonFahrzeug, Software, Infrastruktur und Betrieb im Fokus. Dabei setzt dasUnternehmen konsequent auf Open-Source-Prinzipien, nicht nur in der Software,sondern auch bei der Mechanik. Zudem stärkt Bertrandt seine digitalenKompetenzen, um technologische Eigenständigkeit zu sichern. Gleichzeitig führtdas Unternehmen Gespräche mit verschiedenen Gemeinden, um praxisnahe Use Casesfür die Ausweitung von BumbleB auf weitere Standorte zu gestalten. Bertrandterweitert so seine Rolle über die reine Entwicklungsdienstleistung hinaus undpositioniert sich als verlässlicher Partner, der gemeinsam mit anderen AkteurenLösungen von der Idee über die praktische Umsetzung bis hin zuMobility-System-as-a-Service anbieten möchte.Das autonome Shuttle BumbleB sowie die damit verbundenen Visionen und Projektestellte das Unternehmen im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs auch dembaden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann vor. Gemeinsam mitMarkus Ruf, Finanzvorstand der Bertrandt AG, erlebte Verkehrsminister Hermanneine Fahrt mit dem Shuttle - vom Veranstaltungsort im Herzen der Insel Mainaubis zum Inseleingang. Der Verkehrsminister zeigte sich von der Innovationbeeindruckt: "Autonome Shuttles wie das BumbleB zeigen, wie mit neuen digitalenTechnologien selbstfahrende Fahrzeuge funktionieren. Solche Shuttles können inländlichen Räumen, in Randgebieten und Randzeiten in Zukunft ein flexibles undgünstiges ÖPNV-Angebot ermöglichen. Bertrandt nutzt für die Entwicklung diesogenannte Open-Source-Methode, setzt auf Kooperation, Transparenz undSouveränität. Das kann den ÖPNV revolutionieren."Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: mailto:presse@bertrandt.comhttp://www.bertrandt.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6155388OTS: Bertrandt AG