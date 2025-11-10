Bertrandt stellt autonomes Shuttle auf Insel Mainau vor / Nachhaltige Mobilität mit BumbleB

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBertrandt AktievorwärtsNachrichten zu Bertrandt
    Ehningen/Mainau (ots) - Im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs stellte der
    Engineeringpartner Bertrandt das autonome Shuttle BumbleB auf der Insel Mainau
    vor. Ziel ist der praktische Nachweis, dass autonome Fahrzeuge im öffentlichen
    Nahverkehr nicht nur technisch realisierbar, sondern auch wirtschaftlich vor
    allem im ländlichen Raum betreibbar sind. Winfried Hermann, Verkehrsminister von
    Baden-Württemberg, machte sich bei seinem Besuch vor Ort ein Bild des Shuttles.

    Die Mobilitätswende stellt besonders ländliche Regionen vor große
    Herausforderungen. Es zeigt sich vor allem ein zentrales Grundproblem: Schon
    heute fehlen im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland - laut einer Umfrage
    des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen - rund 20.000 Busfahrerinnen und
    Busfahrer - Tendenz steigend. Die Insel Mainau, bekannt für ihre nachhaltige
    Ausrichtung, bot dem automatisierten Shuttle BumbleB von Bertrandt die Bühne für
    eine erste Präsentation unter realen Bedingungen.

    BumbleB ist dabei mehr als ein technologisches Experiment: Bertrandt will damit
    einen Meilenstein für die Verkehrswende in Deutschland setzen. Mit dem Einsatz
    von Open-Source-Technologien und dem MVP-Prinzip (Minimum Viable Product)
    verfolgt Bertrandt das Ziel, digitale Souveränität zu stärken und autonome
    Shuttles wirtschaftlich effizient zu gestalten. Die Insel Mainau könnte ein
    Leuchtturmprojekt für nachhaltige, autonome Mobilitätslösungen im ländlichen
    Raum werden.

    "Noch stehen wir am Anfang. Doch unsere Denkmuster haben wir bereits
    durchbrochen. Wir müssen handeln wie Software-Entwickler, nicht wie
    Automobilisten. Die Herausforderung ist heute aber weniger die Technologie als
    vielmehr ein neues Mindset. Wir streben eine Lösung an, die funktioniert,
    skaliert und echten Mehrwert schafft," sagt Alexander Merkel, Abteilungsleiter
    im Bereich Electronics & Virtual Testing Solutions bei Bertrandt.

    Für Bertrandt steht beim Projekt BumbleB die gemeinsame Weiterentwicklung von
    Fahrzeug, Software, Infrastruktur und Betrieb im Fokus. Dabei setzt das
    Unternehmen konsequent auf Open-Source-Prinzipien, nicht nur in der Software,
    sondern auch bei der Mechanik. Zudem stärkt Bertrandt seine digitalen
    Kompetenzen, um technologische Eigenständigkeit zu sichern. Gleichzeitig führt
    das Unternehmen Gespräche mit verschiedenen Gemeinden, um praxisnahe Use Cases
    für die Ausweitung von BumbleB auf weitere Standorte zu gestalten. Bertrandt
    erweitert so seine Rolle über die reine Entwicklungsdienstleistung hinaus und
    positioniert sich als verlässlicher Partner, der gemeinsam mit anderen Akteuren
    Lösungen von der Idee über die praktische Umsetzung bis hin zu
    Mobility-System-as-a-Service anbieten möchte.

    Das autonome Shuttle BumbleB sowie die damit verbundenen Visionen und Projekte
    stellte das Unternehmen im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs auch dem
    baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann vor. Gemeinsam mit
    Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrandt AG, erlebte Verkehrsminister Hermann
    eine Fahrt mit dem Shuttle - vom Veranstaltungsort im Herzen der Insel Mainau
    bis zum Inseleingang. Der Verkehrsminister zeigte sich von der Innovation
    beeindruckt: "Autonome Shuttles wie das BumbleB zeigen, wie mit neuen digitalen
    Technologien selbstfahrende Fahrzeuge funktionieren. Solche Shuttles können in
    ländlichen Räumen, in Randgebieten und Randzeiten in Zukunft ein flexibles und
    günstiges ÖPNV-Angebot ermöglichen. Bertrandt nutzt für die Entwicklung die
    sogenannte Open-Source-Methode, setzt auf Kooperation, Transparenz und
    Souveränität. Das kann den ÖPNV revolutionieren."

