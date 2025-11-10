Bertrandt stellt autonomes Shuttle auf Insel Mainau vor / Nachhaltige Mobilität mit BumbleB
Ehningen/Mainau (ots) - Im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs stellte der
Engineeringpartner Bertrandt das autonome Shuttle BumbleB auf der Insel Mainau
vor. Ziel ist der praktische Nachweis, dass autonome Fahrzeuge im öffentlichen
Nahverkehr nicht nur technisch realisierbar, sondern auch wirtschaftlich vor
allem im ländlichen Raum betreibbar sind. Winfried Hermann, Verkehrsminister von
Baden-Württemberg, machte sich bei seinem Besuch vor Ort ein Bild des Shuttles.
Die Mobilitätswende stellt besonders ländliche Regionen vor große
Herausforderungen. Es zeigt sich vor allem ein zentrales Grundproblem: Schon
heute fehlen im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland - laut einer Umfrage
des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen - rund 20.000 Busfahrerinnen und
Busfahrer - Tendenz steigend. Die Insel Mainau, bekannt für ihre nachhaltige
Ausrichtung, bot dem automatisierten Shuttle BumbleB von Bertrandt die Bühne für
eine erste Präsentation unter realen Bedingungen.
BumbleB ist dabei mehr als ein technologisches Experiment: Bertrandt will damit
einen Meilenstein für die Verkehrswende in Deutschland setzen. Mit dem Einsatz
von Open-Source-Technologien und dem MVP-Prinzip (Minimum Viable Product)
verfolgt Bertrandt das Ziel, digitale Souveränität zu stärken und autonome
Shuttles wirtschaftlich effizient zu gestalten. Die Insel Mainau könnte ein
Leuchtturmprojekt für nachhaltige, autonome Mobilitätslösungen im ländlichen
Raum werden.
"Noch stehen wir am Anfang. Doch unsere Denkmuster haben wir bereits
durchbrochen. Wir müssen handeln wie Software-Entwickler, nicht wie
Automobilisten. Die Herausforderung ist heute aber weniger die Technologie als
vielmehr ein neues Mindset. Wir streben eine Lösung an, die funktioniert,
skaliert und echten Mehrwert schafft," sagt Alexander Merkel, Abteilungsleiter
im Bereich Electronics & Virtual Testing Solutions bei Bertrandt.
Für Bertrandt steht beim Projekt BumbleB die gemeinsame Weiterentwicklung von
Fahrzeug, Software, Infrastruktur und Betrieb im Fokus. Dabei setzt das
Unternehmen konsequent auf Open-Source-Prinzipien, nicht nur in der Software,
sondern auch bei der Mechanik. Zudem stärkt Bertrandt seine digitalen
Kompetenzen, um technologische Eigenständigkeit zu sichern. Gleichzeitig führt
das Unternehmen Gespräche mit verschiedenen Gemeinden, um praxisnahe Use Cases
für die Ausweitung von BumbleB auf weitere Standorte zu gestalten. Bertrandt
erweitert so seine Rolle über die reine Entwicklungsdienstleistung hinaus und
positioniert sich als verlässlicher Partner, der gemeinsam mit anderen Akteuren
Lösungen von der Idee über die praktische Umsetzung bis hin zu
Mobility-System-as-a-Service anbieten möchte.
Das autonome Shuttle BumbleB sowie die damit verbundenen Visionen und Projekte
stellte das Unternehmen im Rahmen des 3. Mainauer Klimadialogs auch dem
baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann vor. Gemeinsam mit
Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrandt AG, erlebte Verkehrsminister Hermann
eine Fahrt mit dem Shuttle - vom Veranstaltungsort im Herzen der Insel Mainau
bis zum Inseleingang. Der Verkehrsminister zeigte sich von der Innovation
beeindruckt: "Autonome Shuttles wie das BumbleB zeigen, wie mit neuen digitalen
Technologien selbstfahrende Fahrzeuge funktionieren. Solche Shuttles können in
ländlichen Räumen, in Randgebieten und Randzeiten in Zukunft ein flexibles und
günstiges ÖPNV-Angebot ermöglichen. Bertrandt nutzt für die Entwicklung die
sogenannte Open-Source-Methode, setzt auf Kooperation, Transparenz und
Souveränität. Das kann den ÖPNV revolutionieren."
