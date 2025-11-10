Hier wird Büroarbeit zum ganzheitlichen Erlebnis
Münchens erstes Holzhybrid-Office holt begehrten ZIA Office Award 2025 / i8 auf dem iCampus im Werksviertel setzt sich mit holistischem Konzept durch (FOTO)
München (ots) - Goldmedaille für Münchens erstes fertiges und bereits voll
vermietetes Holzhybrid-Bürogebäude i8: Die Bauherren haben den Office Award 2025
erhalten. Die Jury würdigte das Gebäude als wegweisendes Beispiel für
ganzheitliche Architektur, die Nachhaltigkeit, Nutzererlebnis und Designqualität
vereint.
Ganzheitlich gedacht - innen wie außen
Ganzheitlich gedacht - innen wie außen
Das i8 hat die Jury durch seine konsequent holistische Herangehensweise
überzeugt: Rund 1.700 Kubikmeter BauBuche binden über 2.300 Tonnen CO2, die
Fassade besteht aus recyceltem End-of-Life-Aluminium. Doch das Besondere ist:
Das Thema Holz und Natürlichkeit wird über die Holzkonstruktion im Inneren
weitergedacht - von der sichtbaren Tragstruktur im Foyer bis hin zu den
Büroflächen der Mieter, die biophilen Gestaltungselemente und natürliche
Materialien aufnehmen und so das architektonische Konzept fortführen.
"Mit dem ZIA Office Award 2025 erhält das i8 eine der wichtigsten Auszeichnungen
der deutschen Immobilienwirtschaft - für ein Projekt, das Nachhaltigkeit, Design
und Nutzererlebnis untrennbar miteinander verbindet", sagt Stephan Georg Kahl
Gustafsson, Geschäftsführer der R&S Immobilienmanagement GmbH. "Die Idee der
Holz-Hybrid-Konstruktion beschränkt sich hier nicht auf die Bauweise, sondern
prägt die gesamte Wahrnehmung des Gebäudes. Wir verstehen das Objekt wie ein
Möbel - jedes Detail ist sichtbar, spürbar und funktional durchdacht. Das i8
steht für eine Architektur, die Materialität, Atmosphäre und Nutzung miteinander
verbindet."
Nachhaltigkeit, die Identität stiftet
Die Idee des Holzes als Identitätsträger zeigt sich ebenfalls in den Büros. Für
den Innenausbau der Büroflächen des Mieters Synopsys etwa hat das beauftragte
Unternehmen Gensler ein Raumkonzept entwickelt, dass das Thema Holz weiterführt
und sich an hochwertigen Hotelwelten orientiert. Das Ergebnis umfasst modulare
Möbelkonzepte, zoniertes Licht und ein Wechselspiel aus Geborgenheit und
Offenheit.
"Mieter wie Synopsys berichten von einer 50%igen Steigerung der Büroanwesenheit
nach dem Umzug ins i8 im Frühjahr 2025 - ein klarer Indikator für die
Attraktivität und Wirkung des Gebäudes auf Mitarbeitende. Flexible Raumkonzepte,
inspirierte Designlösungen und eine hospitality-orientierte Innenarchitektur
machen die Bürowelten Gebäude zu einem Magneten für Talente", sagt Philip Tidd,
Regional Client Relationship Leader Europe bei Gensler München.
Der ganzheitlich nachhaltige Ansatz zeigt sich bis in die Gastronomie des
Hauses. Das Restaurant NICE steht für Regionalität und Handwerkskunst - geführt
von fünf Freunden, die mit saisonaler Küche und natürlichen Materialien ein
authentisches Stück Nachhaltigkeitskultur schaffen.
