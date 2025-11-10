Münchens erstes Holzhybrid-Office holt begehrten ZIA Office Award 2025 / i8 auf dem iCampus im Werksviertel setzt sich mit holistischem Konzept durch (FOTO)

München (ots) - Goldmedaille für Münchens erstes fertiges und bereits voll

vermietetes Holzhybrid-Bürogebäude i8: Die Bauherren haben den Office Award 2025

erhalten. Die Jury würdigte das Gebäude als wegweisendes Beispiel für

ganzheitliche Architektur, die Nachhaltigkeit, Nutzererlebnis und Designqualität

vereint.



Ganzheitlich gedacht - innen wie außen





Das i8 hat die Jury durch seine konsequent holistische Herangehensweiseüberzeugt: Rund 1.700 Kubikmeter BauBuche binden über 2.300 Tonnen CO2, dieFassade besteht aus recyceltem End-of-Life-Aluminium. Doch das Besondere ist:Das Thema Holz und Natürlichkeit wird über die Holzkonstruktion im Innerenweitergedacht - von der sichtbaren Tragstruktur im Foyer bis hin zu denBüroflächen der Mieter, die biophilen Gestaltungselemente und natürlicheMaterialien aufnehmen und so das architektonische Konzept fortführen."Mit dem ZIA Office Award 2025 erhält das i8 eine der wichtigsten Auszeichnungender deutschen Immobilienwirtschaft - für ein Projekt, das Nachhaltigkeit, Designund Nutzererlebnis untrennbar miteinander verbindet", sagt Stephan Georg KahlGustafsson, Geschäftsführer der R&S Immobilienmanagement GmbH. "Die Idee derHolz-Hybrid-Konstruktion beschränkt sich hier nicht auf die Bauweise, sondernprägt die gesamte Wahrnehmung des Gebäudes. Wir verstehen das Objekt wie einMöbel - jedes Detail ist sichtbar, spürbar und funktional durchdacht. Das i8steht für eine Architektur, die Materialität, Atmosphäre und Nutzung miteinanderverbindet."Nachhaltigkeit, die Identität stiftetDie Idee des Holzes als Identitätsträger zeigt sich ebenfalls in den Büros. Fürden Innenausbau der Büroflächen des Mieters Synopsys etwa hat das beauftragteUnternehmen Gensler ein Raumkonzept entwickelt, dass das Thema Holz weiterführtund sich an hochwertigen Hotelwelten orientiert. Das Ergebnis umfasst modulareMöbelkonzepte, zoniertes Licht und ein Wechselspiel aus Geborgenheit undOffenheit."Mieter wie Synopsys berichten von einer 50%igen Steigerung der Büroanwesenheitnach dem Umzug ins i8 im Frühjahr 2025 - ein klarer Indikator für dieAttraktivität und Wirkung des Gebäudes auf Mitarbeitende. Flexible Raumkonzepte,inspirierte Designlösungen und eine hospitality-orientierte Innenarchitekturmachen die Bürowelten Gebäude zu einem Magneten für Talente", sagt Philip Tidd,Regional Client Relationship Leader Europe bei Gensler München.Der ganzheitlich nachhaltige Ansatz zeigt sich bis in die Gastronomie desHauses. Das Restaurant NICE steht für Regionalität und Handwerkskunst - geführtvon fünf Freunden, die mit saisonaler Küche und natürlichen Materialien einauthentisches Stück Nachhaltigkeitskultur schaffen.