    Münchens erstes Holzhybrid-Office holt begehrten ZIA Office Award 2025 / i8 auf dem iCampus im Werksviertel setzt sich mit holistischem Konzept durch (FOTO)

    München (ots) - Goldmedaille für Münchens erstes fertiges und bereits voll
    vermietetes Holzhybrid-Bürogebäude i8: Die Bauherren haben den Office Award 2025
    erhalten. Die Jury würdigte das Gebäude als wegweisendes Beispiel für
    ganzheitliche Architektur, die Nachhaltigkeit, Nutzererlebnis und Designqualität
    vereint.

    Ganzheitlich gedacht - innen wie außen

    Das i8 hat die Jury durch seine konsequent holistische Herangehensweise
    überzeugt: Rund 1.700 Kubikmeter BauBuche binden über 2.300 Tonnen CO2, die
    Fassade besteht aus recyceltem End-of-Life-Aluminium. Doch das Besondere ist:
    Das Thema Holz und Natürlichkeit wird über die Holzkonstruktion im Inneren
    weitergedacht - von der sichtbaren Tragstruktur im Foyer bis hin zu den
    Büroflächen der Mieter, die biophilen Gestaltungselemente und natürliche
    Materialien aufnehmen und so das architektonische Konzept fortführen.

    "Mit dem ZIA Office Award 2025 erhält das i8 eine der wichtigsten Auszeichnungen
    der deutschen Immobilienwirtschaft - für ein Projekt, das Nachhaltigkeit, Design
    und Nutzererlebnis untrennbar miteinander verbindet", sagt Stephan Georg Kahl
    Gustafsson, Geschäftsführer der R&S Immobilienmanagement GmbH. "Die Idee der
    Holz-Hybrid-Konstruktion beschränkt sich hier nicht auf die Bauweise, sondern
    prägt die gesamte Wahrnehmung des Gebäudes. Wir verstehen das Objekt wie ein
    Möbel - jedes Detail ist sichtbar, spürbar und funktional durchdacht. Das i8
    steht für eine Architektur, die Materialität, Atmosphäre und Nutzung miteinander
    verbindet."

    Nachhaltigkeit, die Identität stiftet

    Die Idee des Holzes als Identitätsträger zeigt sich ebenfalls in den Büros. Für
    den Innenausbau der Büroflächen des Mieters Synopsys etwa hat das beauftragte
    Unternehmen Gensler ein Raumkonzept entwickelt, dass das Thema Holz weiterführt
    und sich an hochwertigen Hotelwelten orientiert. Das Ergebnis umfasst modulare
    Möbelkonzepte, zoniertes Licht und ein Wechselspiel aus Geborgenheit und
    Offenheit.

    "Mieter wie Synopsys berichten von einer 50%igen Steigerung der Büroanwesenheit
    nach dem Umzug ins i8 im Frühjahr 2025 - ein klarer Indikator für die
    Attraktivität und Wirkung des Gebäudes auf Mitarbeitende. Flexible Raumkonzepte,
    inspirierte Designlösungen und eine hospitality-orientierte Innenarchitektur
    machen die Bürowelten Gebäude zu einem Magneten für Talente", sagt Philip Tidd,
    Regional Client Relationship Leader Europe bei Gensler München.

    Der ganzheitlich nachhaltige Ansatz zeigt sich bis in die Gastronomie des
    Hauses. Das Restaurant NICE steht für Regionalität und Handwerkskunst - geführt
    von fünf Freunden, die mit saisonaler Küche und natürlichen Materialien ein
    authentisches Stück Nachhaltigkeitskultur schaffen.
