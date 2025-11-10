Saudi-Arabien ist Gastgeber der 11. Ministerkonferenz der am wenigsten entwickelten Länder (LDCMC11) im November

Die Konferenz ist eine wichtige globale Plattform für die Diskussion über die industrielle Entwicklung in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Damit wird das Engagement der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung von 44 Ländern in Afrika, Asien, im Pazifik und in der Karibik verstärkt. Zu den Zielen gehören ein verbesserter Zugang zu Finanzmitteln, die Förderung des Austauschs von Wissen und Technologien, die Stimulierung des Handels und die Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder bei der effektiveren Integration in regionale und globale Wertschöpfungsketten.

RIYADH, Saudi-Arabien, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien bereitet sich auf die 11. Ministerkonferenz der am wenigsten entwickelten Länder (LDCMC11) am 22. November vor, die unter dem Motto „Förderung einer inklusiven Industrialisierung: Investitionen, Innovation und Partnerschaften in den am wenigsten entwickelten Ländern" steht. Die Konferenz wird von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Industrie und Bodenschätze organisiert und findet im Vorfeld der 21. Generalkonferenz der UNIDO statt, die in Riad veranstaltet wird.

Die Konferenz wird sich auf die Beschleunigung der integrativen Industrialisierung durch drei Hauptpfeiler konzentrieren: Investitionen und Finanzierung, Innovation und strategische Partnerschaften. Bei den Gesprächen wird es um innovative Finanzmechanismen gehen, mit denen lokales und internationales Kapital für ein nachhaltiges industrielles Wachstum in den am wenigsten entwickelten Ländern mobilisiert werden kann, wobei die Rolle von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und multilateralen Banken im Vordergrund steht. Auf der Tagesordnung steht auch ein Dialog über transformative Industriepolitiken für eine unumkehrbare Graduierung. Die Diskussion wird sich mit der Gestaltung und Umsetzung von zukunftsorientierten industriepolitischen Maßnahmen befassen, die Diversifizierung, Wertschöpfung und technologische Modernisierung in den am wenigsten entwickelten Ländern fördern.

Die Veranstaltung startet mit einer hochrangigen Sitzung mit dem Titel „Uniting for Progress by Innovation" (Zusammenhalt für Fortschritt durch Innovation). Anschließend findet ein hochrangiger Ministerdialog darüber statt, wie man ein Umfeld schaffen kann, das nachhaltige Investitionen anzieht, Innovationsökosysteme fördert und inklusive industrielle Kapazitäten aufbaut. Auf der Sitzung werden Synergien zwischen nationalen Prioritäten und globalen Möglichkeiten untersucht, wobei die Rolle der Süd-Süd-Zusammenarbeit, der regionalen Integration und der öffentlich-privaten Allianzen hervorgehoben wird. Auf dem Programm stehen interaktive Sitzungen, die den Privatsektor, Regierungen und Entwicklungspartner zusammenbringen, sowie Beiträge von Experten und politischen Entscheidungsträgern. Ziel dieses Engagements ist es, wirksame Partnerschaften aufzubauen, den Technologietransfer zu unterstützen und nachhaltige Industrieinvestitionen in den am stärksten gefährdeten Ländern zu fördern.

Saudi-Arabien wird seine Rolle durch die Ausrichtung der 21. UNIDO-Generalkonferenz vom 23. bis 27. November 2025 in Riad weiter stärken. An der Veranstaltung werden Vertreter von 173 Mitgliedstaaten sowie hochrangige Vertreter von Regierungen, des Privatsektors und internationaler Organisationen teilnehmen und die wichtige Rolle des Königreichs als globaler Partner bei der Förderung der industriellen Entwicklung unterstreichen.

