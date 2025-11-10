    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 23 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Quartalszahlen des Stahlkonzerns seien ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der in den Aktien eingepreiste Bewertungsaufschlag berücksichtige bereits die zunehmende Wahrscheinlichkeit struktureller Entlastungen durch geplante EU-Handelsschutzmaßnahmen sowie eine mögliche Konjunkturerholung ab 2026./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 29,56EUR auf Tradegate (10. November 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


