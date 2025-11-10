HelloFresh kontert Grizzly Research: Bericht voller Falschbehauptungen!
HelloFresh widerspricht entschieden den Vorwürfen eines Berichts, der auf verzerrten Informationen basiert, und bekräftigt sein Engagement für Transparenz und langfristigen Erfolg.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh weist die Behauptungen im Bericht von Grizzly Research als irreführend und spekulativ zurück, da sie auf selektiven und inkohärenten Informationen basieren.
- Die Gründer von HelloFresh, Dominik Richter und Thomas Griesel, werden fälschlicherweise beschuldigt, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern; diese Behauptungen entbehren jeder faktischen Grundlage.
- HelloFresh verteidigt seine Aktienrückkaufprogramme als im Einklang mit den Interessen der Aktionäre stehend und nicht als Schutzmaßnahme gegen Margin Calls.
- Das Geschäftsmodell von HelloFresh wird als robust und nicht „strukturell kaputt“ beschrieben, mit einem Fokus auf Effizienzsteigerung und langfristige Wertschöpfung.
- Behauptungen über die Verschleierung von Informationen und nicht konforme Praktiken werden von HelloFresh als falsch zurückgewiesen, da das Unternehmen unter einem robusten Governance-Rahmenwerk operiert.
- Die Marke HelloFresh sei nicht „irreparabel beschädigt“, wie der Bericht behauptet; die Kundenzufriedenheit bleibt hoch, und die Vorfälle im Bericht sind aus dem Zusammenhang gerissen und historisch.
Der nächste wichtige Termin, Morgan Stanley European TMT Conference, bei HelloFresh ist am 12.11.2025.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,8320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,93 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,8000EUR das entspricht einem Minus von -0,55 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.195,81PKT (+0,55 %).
+3,08 %
-19,01 %
-26,06 %
-39,67 %
-47,54 %
-74,67 %
-86,70 %
-52,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte