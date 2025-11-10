Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.092,24USD pro Feinunze und notiert damit +2,28 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,44 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,33 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.410,00USD
|+1,08 %
|Platin
|1.573,50USD
|+1,68 %
|Kupfer London Rolling
|10.756,69USD
|+0,69 %
|Aluminium
|2.879,58PKT
|+0,29 %
|Erdgas
|4,287USD
|-0,81 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +3,44 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.11.25, 17:29 Uhr.