Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.092,24USD pro Feinunze und notiert damit +2,28 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,44 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,33 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.410,00 USD +1,08 % Platin 1.573,50 USD +1,68 % Kupfer London Rolling 10.756,69 USD +0,69 % Aluminium 2.879,58 PKT +0,29 % Erdgas 4,287 USD -0,81 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,44 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.11.25, 17:29 Uhr.