Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 03. bis 07. November 2025 insgesamt 11.430 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.

Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.

Am 03. November 2025 wurden 2.244 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 94,0289 EUR erworben.

Das Gesamtvolumen der bis zum 07. November 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 591.370 Stück.

Der Erwerb der Aktien erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.

Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.

Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,71 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,65EUR das entspricht einem Minus von -0,62 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.200,37PKT (+0,57 %).





