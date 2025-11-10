    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert

    • Anleihekurse stabil, Euro-Bund-Future leicht gestiegen.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,66 Prozent.
    • US-Regierung könnte Shutdown bald beenden, erste Hürde.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

    In den USA ist die Chance gestiegen, dass es zu einem Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) kommen könnte. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

    "Die Anleihemärkte spüren den Druck, da sich die Risikostimmung verbessert und Sorgen über größere Schäden für die Wirtschaft nachlassen", kommentierte Rainer Guntermann, Anleiheexperte der Commerzbank, die Meldungen zu einem möglichen Ende des Shutdown. Gleichzeitig dürfte sich der Datennebel in dieser Woche noch nicht vollständig lichten, da der wichtige US-Verbraucherpreisindex aller Voraussicht nach verschoben wird."

    Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. In der Eurozone hatte sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend wieder verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte. Ökonomen hatten im Schnitt einen erneuten Anstieg auf minus 4,0 Punkte erwartet./jsl/he




    dpa-AFX
