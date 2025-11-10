    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 11. November 2025

    • Wichtige Unternehmenszahlen am 11. November 2025
    • Zahlenausgaben von TAG, Fraport, Munich Re, K+S
    • ZEW-Konjunkturerwartungen und Verbraucherpreise in DEU

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen
    07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
    09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
    09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
    13:00 NLD: Adyen, Investor Day
    13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
    19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
    22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
    GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 9/25

    10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

    16:30 DEU: Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

    17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
    ++21:30 Germanwatch präsentiert Klima-Risiko-Index

    CDN: Treffen der G7-Außenminister in Kanada (bis 12.11.25) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





