Novartis investiert 40 Millionen US-Dollar in deutsches Werk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 109,8 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 232,07 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3476. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -13,61 %/+9,12 % bedeutet.