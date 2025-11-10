Reform des Gebäudeenergiegesetzes
Gas- und Wasserstoffwirtschaft fordert echte Technologieoffenheit (FOTO)
Berlin (ots) -
- CO2-Fußabdruck als Maßstab: Eckpunktepapier spricht sich für Einbeziehung des
gesamten Gebäudes durch Erneuerbaren-Äquivalenzansatz aus.
- Level Playing Field für alle Technologien: Gasnetz und grünes Methan müssen
Teil des Lösungsraumes sein.
- Kehler: "Das geltende Gesetz ist zu komplex und technologieverengend.
Fehlendes Vertrauen der Modernisierer und schlechte Marktzahlen sind die
Konsequenz."
Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat sein Ziel verfehlt. Statt spürbarer
Fortschritte in der Wärmewende führt das Gesetz zu einer Rezession im Markt:
Statt der 1,2 Millionen Installationen, die nötig wären, um die Wärmewende auf
Kurs zu halten, erwartet die Branche in diesem Jahr lediglich rund 650.000 neue
Heizungen. Der Verband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft schlägt in einem
Eckpunktepapier fünf Punkte vor, mit denen die Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen
soll.
Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat sein Ziel verfehlt. Statt spürbarer
Fortschritte in der Wärmewende führt das Gesetz zu einer Rezession im Markt:
Statt der 1,2 Millionen Installationen, die nötig wären, um die Wärmewende auf
Kurs zu halten, erwartet die Branche in diesem Jahr lediglich rund 650.000 neue
Heizungen. Der Verband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft schlägt in einem
Eckpunktepapier fünf Punkte vor, mit denen die Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen
soll.
Mit einem Eckpunktepapier "Fünf Ansätze für ein Gebäudeenergiegesetz 3.0" will
Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft Bewegung in die stockende Wärmewende bringen.
"Nach bald zwei Jahren GEG wird klar: Das Gesetz bremst die Wärmewende, anstatt
sie zu beschleunigen", sagt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und
Wasserstoffwirtschaft. "Das aktuelle GEG hat den Heizungsmarkt in die Krise
gestürzt und Modernisierer verunsichert. Unsere fünf Thesen zeigen, wie die
Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen kann. Wir müssen den CO2-Fußabdruck des
Gebäudes in den Mittelpunkt stellen, statt uns auf starre Quoten zu fixieren.
Sanierungen, Effizienzsteigerungen und erneuerbare Energien müssen gemeinsam
gewertet werden, damit Klimaschutz bezahlbar bleibt", so Kehler weiter.
Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft hat fünf Ansätze erarbeitet, um die
derzeitige Blockade der Wärmewende zu lösen. Statt auf starre Quoten zu setzen,
müsse der Rechtsrahmen konsequent auf die tatsächliche CO2-Einsparung unter
Berücksichtigung der Gesamtbilanz des Gebäudes abzielen. Hierfür wird ein
Erneuerbaren-Äquivalenzansatz vorgeschlagen. Denn nur durch eine ganzheitliche
Modernisierung, die auch die Gebäudehülle, moderne Heiztechnik neben dem Einsatz
erneuerbarer Energien berücksichtigt, werde der COâ''-Fußabdruck wirklich
verringert.
Zugleich müsse die Gesetzgebung echte Technologieoffenheit herstellen. Mit
Hybridheizungen, bei denen eine kompakte Wärmepumpe die bestehende Gasheizung
ergänzt, könnten nachweislich bis zu 70 Prozent Emissionen eingespart werden.
Ebenso würden Heizlösungen, die auf Biomethan, synthetischem Methan oder
Wasserstoff basieren, weitgehend ausgeschlossen. Eine technologieoffene
Wärmewende müsse daher Übergangsregelungen für alle klimafreundlichen
Energieträger schaffen, um auch deren Markthochlauf zu ermöglichen.
Für Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft ist echte Technologieneutralität das
Kernanliegen. "Das jetzige Gesetz bevorzugt zwei Pfade - Wärmenetze und
Wärmepumpen - und benachteiligt grüne Moleküle wie Biomethan und Wasserstoff.
Wir brauchen ein Level-Playing-Field, auf dem alle klimafreundlichen Lösungen
konkurrieren können. Und dafür brauchen wir auch in Zukunft Gasnetze. Nur so
entstehen passende und bezahlbare Heizlösungen für Altbauten ebenso wie für
Neubauten", betont Kehler. Der Verband fordert daher Übergangsregelungen für die
Einführung von grünem Methan und Entwicklungsperspektiven für die Gasnetze sowie
eine Grüngasquote, um den Markt für grünes Methan und Wasserstoff zu öffnen und
den Hochlauf dieser Energieträger nicht länger zu blockieren.
Zugleich müsse die einseitige Pflichtberatung wegfallen. "Wer sich heute für
eine Gasheizung entscheidet, wird zur Beratung verpflichtet - bei Fernwärme oder
einer Wärmepumpe nicht. Das ist nicht objektiv. Hauseigentümer müssen über alle
Kostenbestandteile und Risiken informiert werden können. Nur dann können sie die
für sie passende Technologie wählen", so Kehler weiter.
Mit dem Eckpunktepapier ruft der Verband die Bundesregierung auf, bei der
anstehenden Novellierung des GEG einen Paradigmenwechsel einzuleiten. "Ein GEG
3.0 darf nicht wieder Verunsicherung und Markthemmnisse schaffen. Es muss den
COâ''-Fußabdruck des Gebäudes in den Mittelpunkt rücken, echte
Technologieneutralität herstellen und den Markthochlauf grüner Gase ermöglichen.
Nur wenn Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen fassen, wird die Wärmewende zum
Erfolg", fasst Kehler zusammen.
Weitere Hintergründe hierzu finden sich im Positionspapier: Fünf Ansätze für ein
Gebäudeenergiegesetz 3.0 (https://gas-h2.de/fileadmin/Public/PDF-Download/positi
onspapier-fuenf-ansaetze-fuer-ein-gebaeudeenergiegesetz-3.0.pdf)
Pressekontakt:
DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Charlie Grüneberg
Leiter Kommunikation
T +49 171 2402630
mailto:presse@gas-h2.de
http://www.gas-h2.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6155461
OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
