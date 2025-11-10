    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Reform des Gebäudeenergiegesetzes

    Gas- und Wasserstoffwirtschaft fordert echte Technologieoffenheit (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - CO2-Fußabdruck als Maßstab: Eckpunktepapier spricht sich für Einbeziehung des
    gesamten Gebäudes durch Erneuerbaren-Äquivalenzansatz aus.
    - Level Playing Field für alle Technologien: Gasnetz und grünes Methan müssen
    Teil des Lösungsraumes sein.
    - Kehler: "Das geltende Gesetz ist zu komplex und technologieverengend.
    Fehlendes Vertrauen der Modernisierer und schlechte Marktzahlen sind die
    Konsequenz."

    Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat sein Ziel verfehlt. Statt spürbarer
    Fortschritte in der Wärmewende führt das Gesetz zu einer Rezession im Markt:
    Statt der 1,2 Millionen Installationen, die nötig wären, um die Wärmewende auf
    Kurs zu halten, erwartet die Branche in diesem Jahr lediglich rund 650.000 neue
    Heizungen. Der Verband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft schlägt in einem
    Eckpunktepapier fünf Punkte vor, mit denen die Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen
    soll.

    Mit einem Eckpunktepapier "Fünf Ansätze für ein Gebäudeenergiegesetz 3.0" will
    Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft Bewegung in die stockende Wärmewende bringen.
    "Nach bald zwei Jahren GEG wird klar: Das Gesetz bremst die Wärmewende, anstatt
    sie zu beschleunigen", sagt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und
    Wasserstoffwirtschaft. "Das aktuelle GEG hat den Heizungsmarkt in die Krise
    gestürzt und Modernisierer verunsichert. Unsere fünf Thesen zeigen, wie die
    Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen kann. Wir müssen den CO2-Fußabdruck des
    Gebäudes in den Mittelpunkt stellen, statt uns auf starre Quoten zu fixieren.
    Sanierungen, Effizienzsteigerungen und erneuerbare Energien müssen gemeinsam
    gewertet werden, damit Klimaschutz bezahlbar bleibt", so Kehler weiter.

    Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft hat fünf Ansätze erarbeitet, um die
    derzeitige Blockade der Wärmewende zu lösen. Statt auf starre Quoten zu setzen,
    müsse der Rechtsrahmen konsequent auf die tatsächliche CO2-Einsparung unter
    Berücksichtigung der Gesamtbilanz des Gebäudes abzielen. Hierfür wird ein
    Erneuerbaren-Äquivalenzansatz vorgeschlagen. Denn nur durch eine ganzheitliche
    Modernisierung, die auch die Gebäudehülle, moderne Heiztechnik neben dem Einsatz
    erneuerbarer Energien berücksichtigt, werde der COâ''-Fußabdruck wirklich
    verringert.

    Zugleich müsse die Gesetzgebung echte Technologieoffenheit herstellen. Mit
    Hybridheizungen, bei denen eine kompakte Wärmepumpe die bestehende Gasheizung
    ergänzt, könnten nachweislich bis zu 70 Prozent Emissionen eingespart werden.
    Ebenso würden Heizlösungen, die auf Biomethan, synthetischem Methan oder
    Wasserstoff basieren, weitgehend ausgeschlossen. Eine technologieoffene
    Wärmewende müsse daher Übergangsregelungen für alle klimafreundlichen
    Energieträger schaffen, um auch deren Markthochlauf zu ermöglichen.

    Für Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft ist echte Technologieneutralität das
    Kernanliegen. "Das jetzige Gesetz bevorzugt zwei Pfade - Wärmenetze und
    Wärmepumpen - und benachteiligt grüne Moleküle wie Biomethan und Wasserstoff.
    Wir brauchen ein Level-Playing-Field, auf dem alle klimafreundlichen Lösungen
    konkurrieren können. Und dafür brauchen wir auch in Zukunft Gasnetze. Nur so
    entstehen passende und bezahlbare Heizlösungen für Altbauten ebenso wie für
    Neubauten", betont Kehler. Der Verband fordert daher Übergangsregelungen für die
    Einführung von grünem Methan und Entwicklungsperspektiven für die Gasnetze sowie
    eine Grüngasquote, um den Markt für grünes Methan und Wasserstoff zu öffnen und
    den Hochlauf dieser Energieträger nicht länger zu blockieren.

    Zugleich müsse die einseitige Pflichtberatung wegfallen. "Wer sich heute für
    eine Gasheizung entscheidet, wird zur Beratung verpflichtet - bei Fernwärme oder
    einer Wärmepumpe nicht. Das ist nicht objektiv. Hauseigentümer müssen über alle
    Kostenbestandteile und Risiken informiert werden können. Nur dann können sie die
    für sie passende Technologie wählen", so Kehler weiter.

    Mit dem Eckpunktepapier ruft der Verband die Bundesregierung auf, bei der
    anstehenden Novellierung des GEG einen Paradigmenwechsel einzuleiten. "Ein GEG
    3.0 darf nicht wieder Verunsicherung und Markthemmnisse schaffen. Es muss den
    COâ''-Fußabdruck des Gebäudes in den Mittelpunkt rücken, echte
    Technologieneutralität herstellen und den Markthochlauf grüner Gase ermöglichen.
    Nur wenn Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen fassen, wird die Wärmewende zum
    Erfolg", fasst Kehler zusammen.

    Weitere Hintergründe hierzu finden sich im Positionspapier: Fünf Ansätze für ein
    Gebäudeenergiegesetz 3.0 (https://gas-h2.de/fileadmin/Public/PDF-Download/positi
    onspapier-fuenf-ansaetze-fuer-ein-gebaeudeenergiegesetz-3.0.pdf)

