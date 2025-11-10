Gas- und Wasserstoffwirtschaft fordert echte Technologieoffenheit (FOTO)

Berlin (ots) -



- CO2-Fußabdruck als Maßstab: Eckpunktepapier spricht sich für Einbeziehung des

gesamten Gebäudes durch Erneuerbaren-Äquivalenzansatz aus.

- Level Playing Field für alle Technologien: Gasnetz und grünes Methan müssen

Teil des Lösungsraumes sein.

- Kehler: "Das geltende Gesetz ist zu komplex und technologieverengend.

Fehlendes Vertrauen der Modernisierer und schlechte Marktzahlen sind die

Konsequenz."



Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat sein Ziel verfehlt. Statt spürbarer

Fortschritte in der Wärmewende führt das Gesetz zu einer Rezession im Markt:

Statt der 1,2 Millionen Installationen, die nötig wären, um die Wärmewende auf

Kurs zu halten, erwartet die Branche in diesem Jahr lediglich rund 650.000 neue

Heizungen. Der Verband Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft schlägt in einem

Eckpunktepapier fünf Punkte vor, mit denen die Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen

soll.





Mit einem Eckpunktepapier "Fünf Ansätze für ein Gebäudeenergiegesetz 3.0" will

Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft Bewegung in die stockende Wärmewende bringen.

"Nach bald zwei Jahren GEG wird klar: Das Gesetz bremst die Wärmewende, anstatt

sie zu beschleunigen", sagt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und

Wasserstoffwirtschaft. "Das aktuelle GEG hat den Heizungsmarkt in die Krise

gestürzt und Modernisierer verunsichert. Unsere fünf Thesen zeigen, wie die

Wärmewende wieder Fahrt aufnehmen kann. Wir müssen den CO2-Fußabdruck des

Gebäudes in den Mittelpunkt stellen, statt uns auf starre Quoten zu fixieren.

Sanierungen, Effizienzsteigerungen und erneuerbare Energien müssen gemeinsam

gewertet werden, damit Klimaschutz bezahlbar bleibt", so Kehler weiter.



Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft hat fünf Ansätze erarbeitet, um die

derzeitige Blockade der Wärmewende zu lösen. Statt auf starre Quoten zu setzen,

müsse der Rechtsrahmen konsequent auf die tatsächliche CO2-Einsparung unter

Berücksichtigung der Gesamtbilanz des Gebäudes abzielen. Hierfür wird ein

Erneuerbaren-Äquivalenzansatz vorgeschlagen. Denn nur durch eine ganzheitliche

Modernisierung, die auch die Gebäudehülle, moderne Heiztechnik neben dem Einsatz

erneuerbarer Energien berücksichtigt, werde der COâ''-Fußabdruck wirklich

verringert.



Zugleich müsse die Gesetzgebung echte Technologieoffenheit herstellen. Mit

Hybridheizungen, bei denen eine kompakte Wärmepumpe die bestehende Gasheizung

ergänzt, könnten nachweislich bis zu 70 Prozent Emissionen eingespart werden.

Ebenso würden Heizlösungen, die auf Biomethan, synthetischem Methan oder

Wasserstoff basieren, weitgehend ausgeschlossen. Eine technologieoffene

Wärmewende müsse daher Übergangsregelungen für alle klimafreundlichen

Energieträger schaffen, um auch deren Markthochlauf zu ermöglichen.



Für Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft ist echte Technologieneutralität das

Kernanliegen. "Das jetzige Gesetz bevorzugt zwei Pfade - Wärmenetze und

Wärmepumpen - und benachteiligt grüne Moleküle wie Biomethan und Wasserstoff.

Wir brauchen ein Level-Playing-Field, auf dem alle klimafreundlichen Lösungen

konkurrieren können. Und dafür brauchen wir auch in Zukunft Gasnetze. Nur so

entstehen passende und bezahlbare Heizlösungen für Altbauten ebenso wie für

Neubauten", betont Kehler. Der Verband fordert daher Übergangsregelungen für die

Einführung von grünem Methan und Entwicklungsperspektiven für die Gasnetze sowie

eine Grüngasquote, um den Markt für grünes Methan und Wasserstoff zu öffnen und

den Hochlauf dieser Energieträger nicht länger zu blockieren.



Zugleich müsse die einseitige Pflichtberatung wegfallen. "Wer sich heute für

eine Gasheizung entscheidet, wird zur Beratung verpflichtet - bei Fernwärme oder

einer Wärmepumpe nicht. Das ist nicht objektiv. Hauseigentümer müssen über alle

Kostenbestandteile und Risiken informiert werden können. Nur dann können sie die

für sie passende Technologie wählen", so Kehler weiter.



Mit dem Eckpunktepapier ruft der Verband die Bundesregierung auf, bei der

anstehenden Novellierung des GEG einen Paradigmenwechsel einzuleiten. "Ein GEG

3.0 darf nicht wieder Verunsicherung und Markthemmnisse schaffen. Es muss den

COâ''-Fußabdruck des Gebäudes in den Mittelpunkt rücken, echte

Technologieneutralität herstellen und den Markthochlauf grüner Gase ermöglichen.

Nur wenn Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen fassen, wird die Wärmewende zum

Erfolg", fasst Kehler zusammen.



Weitere Hintergründe hierzu finden sich im Positionspapier: Fünf Ansätze für ein

Gebäudeenergiegesetz 3.0 (https://gas-h2.de/fileadmin/Public/PDF-Download/positi

onspapier-fuenf-ansaetze-fuer-ein-gebaeudeenergiegesetz-3.0.pdf)



Pressekontakt:



DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.

Neustädtische Kirchstraße 8

10117 Berlin



Charlie Grüneberg

Leiter Kommunikation

T +49 171 2402630

mailto:presse@gas-h2.de

http://www.gas-h2.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6155461

OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.







