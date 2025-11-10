    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dr. Hans-Peter Hubmann als DAPI-Vorstandsvorsitzender bestätigt (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts
    (DAPI) hat einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Hans-Peter Hubmann (61) wurde im
    Amt bestätigt. Er ist seit 2021 DAPI-Vorstandsvorsitzender und wurde einstimmig
    wiedergewählt. "Wir tragen mit unseren Publikationen und Gutachten zur
    Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei. Zudem helfen wir mit
    unseren Auswertungen den Apothekerkammern und -verbänden bei der Vorbereitung
    von Verhandlungen, Schulungen oder Veranstaltungen. Ich freue mich sehr, auch in
    den kommenden Jahren das DAPI weiter führen zu dürfen", sagt Hubmann. Die
    Amtszeit beträgt vier Jahre.

    Stellvertretende Vorstandsvorsitzende bleibt Cathrin Burs (62), Präsidentin der
    Apothekerkammer Niedersachsen. Sie war bereits in der vorherigen Wahlperiode
    Stellvertretende Vorsitzende des DAPI und erhielt alle Stimmen. Weitere
    Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Benkert (69), Ehrenpräsident der
    Bundesapothekerkammer, und Dr. Peter Froese (65), Aufsichtsratsvorsitzender der
    Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH (GEDISA). Neu im Vorstand
    ist Prof. Dr. Martin Schulz (66), Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA -
    Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und Vorsitzender der
    Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Er war bislang einer der
    beiden Geschäftsführer des DAPI. Aus dem DAPI-Vorstand schied Dr. Sebastian
    Schmitz (66), Hauptgeschäftsführer der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
    Apothekerverbände, aus. Er kandidierte nicht mehr.

    Das DAPI ist ein gemeinnütziger Verein und wird derzeit getragen von 15
    Landesapothekerkammern und 15 Landesapothekerverbänden. Zudem unterstützen ca.
    250 Einzelmitglieder die Aktivitäten des DAPI durch ihren jährlichen
    Mitgliedsbeitrag.

    Mehr Informationen auf www.dapi.de (http://www.abda.de) und http://www.abda.de

