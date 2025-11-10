Dr. Hans-Peter Hubmann als DAPI-Vorstandsvorsitzender bestätigt (FOTO)
Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts
(DAPI) hat einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Hans-Peter Hubmann (61) wurde im
Amt bestätigt. Er ist seit 2021 DAPI-Vorstandsvorsitzender und wurde einstimmig
wiedergewählt. "Wir tragen mit unseren Publikationen und Gutachten zur
Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei. Zudem helfen wir mit
unseren Auswertungen den Apothekerkammern und -verbänden bei der Vorbereitung
von Verhandlungen, Schulungen oder Veranstaltungen. Ich freue mich sehr, auch in
den kommenden Jahren das DAPI weiter führen zu dürfen", sagt Hubmann. Die
Amtszeit beträgt vier Jahre.
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende bleibt Cathrin Burs (62), Präsidentin der
Apothekerkammer Niedersachsen. Sie war bereits in der vorherigen Wahlperiode
Stellvertretende Vorsitzende des DAPI und erhielt alle Stimmen. Weitere
Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Benkert (69), Ehrenpräsident der
Bundesapothekerkammer, und Dr. Peter Froese (65), Aufsichtsratsvorsitzender der
Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH (GEDISA). Neu im Vorstand
ist Prof. Dr. Martin Schulz (66), Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA -
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und Vorsitzender der
Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Er war bislang einer der
beiden Geschäftsführer des DAPI. Aus dem DAPI-Vorstand schied Dr. Sebastian
Schmitz (66), Hauptgeschäftsführer der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände, aus. Er kandidierte nicht mehr.
Das DAPI ist ein gemeinnütziger Verein und wird derzeit getragen von 15
Landesapothekerkammern und 15 Landesapothekerverbänden. Zudem unterstützen ca.
250 Einzelmitglieder die Aktivitäten des DAPI durch ihren jährlichen
Mitgliedsbeitrag.
Mehr Informationen auf www.dapi.de (http://www.abda.de) und http://www.abda.de
Pressekontakt:
Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.de
Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,
mailto:u.sellerberg@abda.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6155463
OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände
