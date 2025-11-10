Dr. Hans-Peter Hubmann als DAPI-Vorstandsvorsitzender bestätigt (FOTO)

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts

(DAPI) hat einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Hans-Peter Hubmann (61) wurde im

Amt bestätigt. Er ist seit 2021 DAPI-Vorstandsvorsitzender und wurde einstimmig

wiedergewählt. "Wir tragen mit unseren Publikationen und Gutachten zur

Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei. Zudem helfen wir mit

unseren Auswertungen den Apothekerkammern und -verbänden bei der Vorbereitung

von Verhandlungen, Schulungen oder Veranstaltungen. Ich freue mich sehr, auch in

den kommenden Jahren das DAPI weiter führen zu dürfen", sagt Hubmann. Die

Amtszeit beträgt vier Jahre.



Stellvertretende Vorstandsvorsitzende bleibt Cathrin Burs (62), Präsidentin der

Apothekerkammer Niedersachsen. Sie war bereits in der vorherigen Wahlperiode

Stellvertretende Vorsitzende des DAPI und erhielt alle Stimmen. Weitere

Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Benkert (69), Ehrenpräsident der

Bundesapothekerkammer, und Dr. Peter Froese (65), Aufsichtsratsvorsitzender der

Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH (GEDISA). Neu im Vorstand

ist Prof. Dr. Martin Schulz (66), Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA -

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und Vorsitzender der

Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Er war bislang einer der

beiden Geschäftsführer des DAPI. Aus dem DAPI-Vorstand schied Dr. Sebastian

Schmitz (66), Hauptgeschäftsführer der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher

Apothekerverbände, aus. Er kandidierte nicht mehr.



Das DAPI ist ein gemeinnütziger Verein und wird derzeit getragen von 15

Landesapothekerkammern und 15 Landesapothekerverbänden. Zudem unterstützen ca.

250 Einzelmitglieder die Aktivitäten des DAPI durch ihren jährlichen

Mitgliedsbeitrag.



Mehr Informationen auf www.dapi.de (http://www.abda.de) und http://www.abda.de



Pressekontakt:



Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.de

Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,

mailto:u.sellerberg@abda.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6155463

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände





