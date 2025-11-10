Hoffnung auf Shutdown-Ende schickt Dax auf Höhenflug

Super !! Glückwunsch. Ich lasse noch ein bisschen laufen, hatte ja auch verbilligt, bzw einmal leider sogar verteuert, die ziehen jetzt natürlich beide gut an.

selbst die teurere Tranche, die ich schlecht zugekauft habe, ist jetzt 10% im plus…





ich muss mal schauen, welchen ich absichere mit SL. Habe zuletzt aufgrund der Vielzahl anderer Aktien öfter mal SL entscheiden lassen. Also sprich, wenn ein Niveau erreicht, bei dem, ich aussteigen würde, abgesichert mit 2-5% Abschlag je nachdem, und dann ist er halt raus, oder läuft noch etwas weiter.





Rollst Du denn deinen schein oder bleibst du vorerst „draußen“