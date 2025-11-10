Der Börsen-Tag
DAX und S&P 500 glänzen: Top-Performer und Flops im Überblick
Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der S&P 500 mit deutlichen Gewinnen glänzen, müssen MDAX und TecDAX leichte Verluste hinnehmen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,87% und steht aktuell bei 23.971,82 Punkten, was auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hindeutet. Ähnlich positiv entwickelt sich der SDAX, der um 0,76% zulegt und bei 16.014,07 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu verzeichnet der MDAX einen leichten Rückgang von 0,14% und steht bei 29.160,45 Punkten. Auch der TecDAX zeigt eine negative Entwicklung und verliert 0,24%, womit er aktuell bei 3.498,77 Punkten liegt. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine minimale positive Veränderung von 0,04% und notiert bei 46.996,16 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann mit einem deutlicheren Plus von 0,71% aufwarten und steht bei 6.777,77 Punkten. Insgesamt ist die heutige Marktentwicklung von einer leichten Aufwärtsbewegung bei den meisten Indizes geprägt, wobei insbesondere der DAX und der S&P 500 positive Impulse setzen. Die Verluste im MDAX und TecDAX deuten jedoch darauf hin, dass die Stimmung in bestimmten Marktsegmenten verhalten bleibt.
DAX TopwerteDie Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 6.66% an, gefolgt von Siemens Energy mit 4.32% und der Deutschen Bank, die um 4.18% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Scout24 einen Rückgang von -0.86%, Beiersdorf fällt um -0.88% und Symrise hat mit -1.13% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht AIXTRON mit einem Plus von 6.55% hervor, während die AUTO1 Group um 4.76% und Hochtief um 4.44% zulegen konnten.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von TAG Immobilien mit -1.24% angeführt, gefolgt von Hugo Boss mit -1.27% und Delivery Hero, das um -4.02% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX erzielt STRATEC die beste Performance mit einem Anstieg von 8.96%, während SUESS MicroTec um 8.29% und Salzgitter um 7.01% zulegen.
SDAX FlopwerteDie schwächsten Werte im SDAX sind Kloeckner mit -1.13%, Adtran Networks mit -1.39% und KWS SAAT, das um -1.66% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt SUESS MicroTec mit 8.29%, gefolgt von AIXTRON mit 6.55% und HENSOLDT, das um 3.76% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Evotec mit -0.69%, 1&1 mit -0.70% und PNE, das um -1.00% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigt NVIDIA mit 3.21% die beste Performance, gefolgt von 3M mit 1.36% und Microsoft, das um 0.91% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Procter & Gamble mit -1.39%, Unitedhealth Group mit -1.48% und The Home Depot, das um -1.99% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Palantir mit einem Anstieg von 6.67%, gefolgt von Micron Technology mit 6.36% und Albemarle, das um 5.80% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie schwächsten Werte im S&P 500 sind Universal Health Services (B) mit -4.25%, Elevance Health mit -4.66% und HCA Healthcare, das um -4.91% fiel.
