Albemarle Aktie klettert deutlich - 10.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,24 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Albemarle Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +32,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +0,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,06 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat +3,11 % 3 Monate +32,86 % 1 Jahr -8,22 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,49 Mrd.EUR € wert.

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der S&P 500 mit deutlichen Gewinnen glänzen, müssen MDAX und TecDAX leichte Verluste hinnehmen.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.