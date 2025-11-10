    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nur 18 Prozent wollen Merz als Kanzlerkandidaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Nur 18% der Deutschen unterstützen Merz' Rückkehr.
    • 73% lehnen seine Kandidatur für 2029 ab.
    • 52% wünschen sich einen jüngeren Kanzler.

    BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage würden nur 18 Prozent der Menschen in Deutschland eine erneute Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz (CDU) begrüßen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Aufrtrag von RTL/ntv, die den Angaben zufolge repräsentativ ist.

    Demnach würden 73 Prozent der Befragten eine erneute Kandidatur von Merz bei der nächsten regulären Bundestagswahl 2029 nicht begrüßen. Auch bei Anhängerinnen und Anhängern von CDU und CSU lehnen 41 Prozent eine solche Kandidatur ab - 47 Prozent sprechen sich dafür aus.

    Mit Blick auf den Geburtstag des Bundeskanzlers - Merz wird am Dienstag 70 Jahre alt - sind 52 Prozent der Befragten der Meinung, dass es besser wäre, wenn der Bundeskanzler jünger wäre.

    Für die Umfrage befragte forsa am 6. und 7. November 1.002 Menschen./gut/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
