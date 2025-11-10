    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste - Hoffnung auf Shutdown-Ende

    • US-Staatsanleihen unter Druck durch Shutdown-Ende.
    • T-Note-Future fiel um 0,14% auf 112,70 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,11%.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns hat die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 112,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,11 Prozent.

    In den USA ist die Chance gestiegen, dass es zu einem Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) kommen könnte. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

    "Die Anleihemärkte spüren den Druck, da sich die Risikostimmung verbessert und Sorgen über größere Schäden für die Wirtschaft nachlassen", kommentierte Rainer Guntermann, Anleiheexperte der Commerzbank, die Meldungen zu einem möglichen Ende des Shutdown. Gleichzeitig dürfte sich der Datennebel in dieser Woche noch nicht vollständig lichten, da der wichtige US-Verbraucherpreisindex aller Voraussicht nach verschoben werde./jsl/he





    dpa-AFX
