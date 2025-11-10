Ascend stellt proprietäre Enhancer vor, die die AAV-Ausbeute deutlich verbessern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen

MÜNCHEN, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Ascend Advanced Therapies veröffentlicht heute Daten, die die Leistungsfähigkeit von zwei proprietären Produktionsverstärkern belegen, die eine erhebliche Steigerung der Produktionsausbeute von Adeno-assoziierten Viren (AAV) ermöglichen und gleichzeitig die kritischen Qualitätsmerkmale über alle Chargen hinweg gewährleisten.

Neue Daten des Forschungs- und Entwicklungsteams von Ascend belegen eine bis zu dreifache Steigerung der AAV-Ausbeute, was eine höhere Effizienz und Skalierbarkeit bei Gentherapieprogrammen ermöglicht.

Zwei Enhancer, die im Rahmen einer gemeinsamen Forschungsinitiative entwickelt wurden, wurden nun in HEK293-Zellen unter Verwendung des EpyQ-Zwei-Plasmid-AAV-Produktionssystems von Ascend und eines handelsüblichen 3-Plasmid-Systems in mehreren Maßstäben getestet, ohne dass negative Auswirkungen auf Qualitätsparameter wie das vg/cap-Verhältnis oder falsch verpackte DNA beobachtet wurden. Die Enhancer-Aktivität wurde anhand von Kundenplasmiden weiter bestätigt.

Es wurde festgestellt, dass Enhancer 1 bei Verwendung von EpyQ in Ambr15 bis zu dreimal mehr AAV-Vektoren produziert und bei Verwendung des 3-Plasmid-Systems im Ambr15-Maßstab und in 2-Liter-Bioreaktoren bis zu 1,7-mal mehr.

Es wurde festgestellt, dass Enhancer 2 mit dem EpyQ-Plasmid-System im Ambr15-Maßstab bis zu 2,4-mal mehr AAV und im Ambr250-Maßstab und in 5-Liter-Bioreaktoren bis zu 2,1-mal mehr AAV produziert. Diese Arbeit wurde nun auch in Experimenten wiederholt, die von einer externen Partei durchgeführt wurden, die an einer Lizenzierung interessiert ist.

„Die Verbesserung der AAV-Produktivität ohne Beeinträchtigung der Produktqualität ist eine der größten Herausforderungen in der Herstellung von Gentherapeutika", sagte Dr. Markus Hörer, Chief Scientific Officer bei Ascend Advanced Therapies. „Dieser Enhancer stellt einen bedeutenden Fortschritt dar – nicht nur für unsere interne Plattform, sondern auch für unsere Partner, die auf eine skalierbare und zuverlässige AAV-Herstellung angewiesen sind. Durch diesen Fortschritt könnten doppelt so viele Patienten pro Vektorcharge behandelt werden, was die Herstellungskosten senken würde."