DZ BANK stuft Freenet Namensaktien auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach der Vorlage von Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der Bericht sei solide ausgefallen und den Ausblick habe der Telekomanbieter bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 27,98EUR auf Tradegate (10. November 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

