Voltabox: Umsatz & EBITDA steigen im Q3 2025 deutlich!

Die Voltatron AG verzeichnete nach dem dritten Quartal 2025 einen Umsatz von rund 18,0 Mio. Euro, im Vergleich zu 4,9 Mio. Euro im Vorjahr.

Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten betrug 1,3 Mio. Euro, während es im Vorjahreszeitraum -2,3 Mio. Euro betrug.

Die Steigerungen sind auf die Umsetzung eines strategischen Neuausrichtungskonzepts und entsprechende Maßnahmen zurückzuführen.

Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 werden planmäßig am 13. November 2025 veröffentlicht.

Die Voltatron AG ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG notiert und bietet Technologielösungen für Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher an.

Das Unternehmen entwickelt und vertreibt komplexe elektronische Teile und Systeme, die in verschiedenen Branchen wie Medizintechnik und Automatisierung eingesetzt werden.

Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2025 - Neun Monate, bei Voltabox ist am 13.11.2025.

Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +23,25 % im Plus.

10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,7800EUR das entspricht einem Plus von +2,85 % seit der Veröffentlichung.





