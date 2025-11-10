Palantir - Aktie legt am 10.11.2025 stark zu

Mit einer Performance von +8,46 % konnte die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 166,84€, mit einem Plus von +8,46 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Palantir Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,68 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -9,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,31 %. Im Jahr 2025 gab es für Palantir bisher ein Plus von +116,09 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,80 % 1 Monat -0,31 % 3 Monate -1,68 % 1 Jahr +185,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Palantir-Aktie, insbesondere um die Auswirkungen der großen Short-Position von Michel Burry auf die Kursentwicklung. Während einige Nutzer die Aktie als überbewertet ansehen, glauben andere an das zukünftige Wachstum, unterstützt durch neue Geschäftsentwicklungen wie ein Joint Venture in Dubai. Die technische Analyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rückgänge, was zu unterschiedlichen Meinungen über die Stabilität des Kurses führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 377,53 Mrd. € wert.

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der S&P 500 mit deutlichen Gewinnen glänzen, müssen MDAX und TecDAX leichte Verluste hinnehmen.

US-Milliardär Stanley Druckenmiller investiert Millionen von Dollar in zwei Aktien, nachdem er sich von Nvidia und Palantir getrennt hat.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.