    Vizsla Copper Aktie weiter im Aufwärtstrend - +15,66 % - 10.11.2025

    Am 10.11.2025 ist die Vizsla Copper Aktie, bisher, um +15,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vizsla Copper Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vizsla Copper Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vizsla Copper Aktie. Mit einer Performance von +15,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vizsla Copper Aktie. Nach einem Plus von +15,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,0842. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Vizsla Copper in den letzten drei Monaten Verluste von -2,65 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Vizsla Copper Aktie damit um +8,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Vizsla Copper +129,55 % gewonnen.

    Vizsla Copper Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,02 %
    1 Monat +1,76 %
    3 Monate -2,65 %
    1 Jahr +66,26 %

    Informationen zur Vizsla Copper Aktie

    Es gibt 342 Mio. Vizsla Copper Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,78 Mio. € wert.

    Vizsla Copper Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vizsla Copper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vizsla Copper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:CA92858X2068WKN:A3DZZR



    Verfasst von Markt Bote
