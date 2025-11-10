Endeavour Silver Aktie auf Höhenflug - 10.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Endeavour Silver Aktie. Sie steigt um +12,92 % auf 7,0350€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Endeavour Silver Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,0350€, mit einem Plus von +12,92 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Endeavour Silver Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +39,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Endeavour Silver Aktie damit um -10,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,70 %. Im Jahr 2025 gab es für Endeavour Silver bisher ein Plus von +81,35 %.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,37 % 1 Monat -2,70 % 3 Monate +39,76 % 1 Jahr +49,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Endeavour Silver Aktie, insbesondere um die finanziellen und betrieblichen Aspekte der Mine Terronera. Die Teilnehmer analysieren die niedrigen Gehalte und deren Einfluss auf die Rentabilität sowie die Auswirkungen von Hedging-Strategien auf die Finanzzahlen. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Erfassung von Kosten und Erträgen in den Berichten, während die Hoffnung auf steigende Gehalte und zukünftige Gewinne geäußert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Endeavour Silver eingestellt.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 294 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.