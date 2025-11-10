Voltabox Aktie explodiert - 10.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Voltabox Aktie. Sie steigt um +26,75 % auf 5,7800€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Voltabox Aktie. Nach einem Plus von +4,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,7800€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Voltabox bietet modulare Lithium-Ionen-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen an und ist ein innovativer Partner in der Elektromobilität. Wichtige Konkurrenten sind Varta, Samsung SDI und CATL. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die flexible, modulare Bauweise der Systeme.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Voltabox investiert war, konnte einen Gewinn von +8,62 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Voltabox einen Anstieg von +356,86 %.

Voltabox Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,31 % 1 Monat -3,32 % 3 Monate +8,62 % 1 Jahr +303,46 %

Informationen zur Voltabox Aktie

Es gibt 21 Mio. Voltabox Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,90 Mio. € wert.

Voltatron AG has electrified its financial landscape with a remarkable surge in revenue and EBITDA for 2025. Revenue skyrocketed to €18.0 million, a dramatic leap from last year's €4.9 million. This growth is fueled by strategic realignments and a …

Voltatron AG überrascht mit einem Umsatzsprung auf 18 Mio. Euro im dritten Quartal 2025, angetrieben durch strategische Neuausrichtung und innovative Technologielösungen.

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Key word(s): Preliminary Results/Quarterly / Interim Statement Significant Increase in Revenue and EBITDA for the Voltatron Group After the Third Quarter of 2025 Compared to the Same Period last Year 10-Nov-2025 / 18:26 …

Voltabox Aktie jetzt kaufen?

Ob die Voltabox Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Voltabox Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.