    Hendrik Krampe wird neuer Finanzvorstand

    • Hendrik Krampe wird Finanzvorstand ab 1. Dezember.
    • Er folgt auf Jasper Eenhorst, der ausscheidet.
    • Hauptversammlung berät über Krampe im April 2026.
    SEVENUM (dpa-AFX) - Veränderungen im Vorstand bei der Online-Apothekenkette Redcare Pharmacy . Hendrik Krampe soll mit Wirkung zum 1. Dezember Finanzvorstand werden, teilte das Unternehmen am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Er trete die Nachfolge von Jasper Eenhorst an, der aus dem Vorstand ausgeschieden sei, "um neue berufliche Chancen zu ergreifen", so Redcare Pharmacy. Über die Bestellung von Hendrik Krampe werde die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten.

    Hendrik Krampe verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Seit 2014 war er demzufolge bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finanzdirektor das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei Ebay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt./nas/tih

