Redcare Pharmacy
Hendrik Krampe wird neuer Finanzvorstand
- Hendrik Krampe wird Finanzvorstand ab 1. Dezember.
- Er folgt auf Jasper Eenhorst, der ausscheidet.
- Hauptversammlung berät über Krampe im April 2026.
SEVENUM (dpa-AFX) - Veränderungen im Vorstand bei der Online-Apothekenkette Redcare Pharmacy . Hendrik Krampe soll mit Wirkung zum 1. Dezember Finanzvorstand werden, teilte das Unternehmen am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Er trete die Nachfolge von Jasper Eenhorst an, der aus dem Vorstand ausgeschieden sei, "um neue berufliche Chancen zu ergreifen", so Redcare Pharmacy. Über die Bestellung von Hendrik Krampe werde die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten.
Hendrik Krampe verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Seit 2014 war er demzufolge bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finanzdirektor das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei Ebay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt./nas/tih
Unter (Wettbewerbs-)Druck ist Non-Rx längst und seit Jahren - wie ich bereits sagte, gibt es mindestens ein Dutzend online-Anbieter, die schon lange im Wettbewerb mit RC stehen. Und einer mehr führt zum Untergang? Ich habe da meine Zweifel.
Halb leer oder halb voll ist die Frage. Wer an halb leer glaubt, muss ja hier nicht investieren.
Kommentar: der markt hat einen völligen knall. Schwierige margen ja. Keine gewinne bisher ja, viele werbungskosten ja , konkurrenz kommt ja, somit alle positiven Fundamentaldaten werden total unter den Teppich gekehrt. Ohne Sinn ohne Verstand. wachstumsstärke steht gar nicht im verhältnis zu anderen firmen. Besonders die drohnen herstellen. Und hierbei konkurrenz fast keine rolle spielt ich wiederhole Der markt spinnt, und die shortys freuen sich. Kann man derzeit nichts machen. Ich bleibe hier fünf bis zehn jahre drin. Und und werde ebenfalls nachkaufen . viel glück allen.