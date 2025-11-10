AIXTRON Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 10.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie steigt um +6,05 % auf 17,615€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,615€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AIXTRON investiert war, konnte einen Gewinn von +21,90 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +20,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,21 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,19 % 1 Monat +17,64 % 3 Monate +21,90 % 1 Jahr +16,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung und die Erwartungen an zukünftige Anstiege. Einige Nutzer prognostizieren einen Anstieg auf 50 Euro bis zum Sommer, während andere auf hohe Handelsvolumina hinweisen, die auf neue Investoren deuten. Gleichzeitig wird die vertikale GaN-Technologie als potenzieller Wachstumstreiber betrachtet, während skeptische Stimmen auf die fehlende Verbesserung der Geschäftszahlen hinweisen und einen Rückgang auf 13 Euro befürchten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd.EUR € wert.

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der S&P 500 mit deutlichen Gewinnen glänzen, müssen MDAX und TecDAX leichte Verluste hinnehmen.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im TecDAX.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.11.2025 / 14:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.