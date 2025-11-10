Tesla Aktie mit kräftigem Kursplus - 10.11.2025

Die Tesla Aktie konnte bisher um +4,44 % auf 387,85€ zulegen. Das sind +16,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 387,85€, mit einem Plus von +4,44 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +33,16 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -3,19 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate +33,16 % 1 Jahr +21,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tesla-Aktie, die in der letzten Woche um 6% gefallen ist, gefolgt von einem leichten Anstieg von über 2%. Die Verkaufszahlen in China und Indien sind stark rückläufig, was die fundamentale Bewertung der Aktie in Frage stellt. Die hohe Bewertung wird als fragwürdig angesehen, da zukünftige Einnahmen aus neuen Technologien ungewiss sind. Kritiker äußern Bedenken über die Aussagen von Elon Musk und die Nachhaltigkeit des aktuellen Kursniveaus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Bil. € wert.

