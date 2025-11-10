Starke Performance NVIDIA Aktie legt zu - 10.11.2025

Mit einer Performance von +4,62 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 170,28€, mit einem Plus von +4,62 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NVIDIA einen Gewinn von +6,70 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +28,34 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,20 % 1 Monat +0,82 % 3 Monate +6,70 % 1 Jahr +21,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, die von der UBS mit einem Kursziel von 235 Dollar bewertet wird. Anleger erwarten, dass der Kurs zwischen 205 und 210 Dollar schwanken könnte, während die starke Nachfrage nach Blackwell-Chips auf ein wachsendes Geschäft hinweist. Gleichzeitig sorgt die Unsicherheit durch den government shutdown für Vorsicht unter den Anlegern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,14 Bil. € wert.

Statistisch sind die ersten beiden Wochen im November sehr volatil, was wir auch in diesem Jahr bemerkt haben.

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der S&P 500 mit deutlichen Gewinnen glänzen, müssen MDAX und TecDAX leichte Verluste hinnehmen.

US-Milliardär Stanley Druckenmiller investiert Millionen von Dollar in zwei Aktien, nachdem er sich von Nvidia und Palantir getrennt hat.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.