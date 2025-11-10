Betriebsrentengesetz verschärft Ungleichheit

Ist einer der kommenden Megatrends....die Gesamtsparte "lebensverlängernd"......du wirst Telomere kennen, ein Baustein, dass da kommende Mehrwerte gehoben werden könnten, Stop oder Wachsen der Telomere.





BIG Money weltweit ist ja auf der Suche nach dem "heiligen Gral".......und eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Baustein.

Über diese Aktie hier können Menschen sich in den Tendenz vielseitiger und gesünder ernähren.....und im weiteren Ausbau könnte man auch Produkte dazu ON TOP verkaufen......



