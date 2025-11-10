US-Präsident Trump will mit den Einnahmen durch die Zölle Stimulus-Schecks an die Amerikaner verteilen - und was übrig bleibt, soll die Schulden reduzieren. Das Problem: es bleibt erstens nichts übrig, um die Schulden zu reduzieren. Und zweitens: der Supreme Court wird aller Wahrscheinlichkeit nach einen erheblichen Teil der Trump-Zölle (die durch IEEPA begründeten "Notfall-Zölle") für illegal erklären. All das ist also Augenwischerei von Trump gegenüber den Amerikanern nach seiner Niederlage bei den regionalem Wahlen letzte Woche. Die US-Demokraten aber bekleckern sich auch nicht gerade mit Ruhm: den Deal, den sie zur Beendigung des government shutdown geschlossen haben, hätten sie so schon vor mehr als vier Wochen machen können. Hält die heutige Euphorie der Aktienmärkte über das vermutete Ende des government shutdown?

Hinweise aus Video:

Das Video "Zölle und Schecks: Wie Trump die Amerikaner veräppelt! " sehen Sie hier..