Börsen Update USA - 10.11. - US Tech 100 stark +1,91 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.278,51 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,66 %, 3M +2,17 %, Goldman Sachs Group +1,63 %, Microsoft +1,52 %, Walt Disney +1,50 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,53 %, Unitedhealth Group -1,52 %, The Home Depot -0,93 %, McDonald's -0,87 %, Nike (B) -0,81 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.530,10 PKT und steigt um +1,91 %.
Top-Werte: Palantir +7,51 %, Micron Technology +5,84 %, Datadog Registered (A) +4,78 %, Advanced Micro Devices +4,19 %, Lam Research +3,88 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -2,95 %, Exelon -2,08 %, Old Dominion Freight Line -1,98 %, Charter Communications Registered (A) -1,92 %, MercadoLibre -1,80 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:57) bei 6.817,00 PKT und steigt um +1,30 %.
Top-Werte: Palantir +7,51 %, Newmont Corporation +6,63 %, Albemarle +6,07 %, Micron Technology +5,84 %, Western Digital +5,58 %
Flop-Werte: Centene -7,52 %, Molina Healthcare -5,86 %, Ball -4,91 %, HCA Healthcare -4,01 %, Elevance Health -3,90 %
