BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Bei dem Immobilienunternehmen verlagere sich der Fokus auf das Jahr 2026 und darüber hinaus, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass mit den anstehenden Quartalszahlen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wird./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 7,26EUR auf Tradegate (10. November 2025, 18:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

