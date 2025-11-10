    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    BERENBERG stuft BMW auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Fortschritte bei der Kostenreduzierung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 87,16EUR auf Tradegate (10. November 2025, 20:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


